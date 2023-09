La Provincia si attiva per ovviare a disagi sui trasporti scolastici nel Monregalese

I primi giorni di scuola hanno portato in evidenza alcune criticità per il trasporto su gomma nella zona del Monregalese che sono stati segnalati al consigliere provinciale di territorio Pietro Danna sia da privati cittadini, sia dal sindaco di Priero.

Il consigliere delegato ai Trasporti Davide Sannazzaro si è immediatamente interfacciato con l’Agenzia della Mobilità Piemontese (Amp) che ha il compito di coordinare e gestire il trasporto pubblico locale. Monitorata la situazione si possono addebitare alcuni disagi a semplici intoppi dovuti alla gestione del servizio nei primi giorni di scuola che hanno orari sfalsati rispetto al normale flusso di utenza del corso dell’anno e a situazioni che hanno richiesto rimodulazioni alle ditte competenti.

Rispetto alla zona di Priero si è appurato il motivo del disagio ed è stato assicurato da oggi mercoledì 13 settembre il servizio di trasporto come da orario.



I consiglieri Sannazzaro e Danna precisano: “Le competenze della Provincia di Cuneo sono relative all’edilizia scolastica, ma siamo assolutamente coscienti dell’importanza che ha un trasporto scolastico efficiente e sicuro per gli studenti e le loro famiglie. Soprattutto in un territorio pedemontano come il Monregalese. Viste le problematiche già avute in passato su queste linee rimane alta la nostra attenzione mantenendo un contatto costante con l’Agenzia della Mobilità Regionale.”