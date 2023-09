Per la prima volta a Roccabruna: in arrivo la 34^ Mostra Nazionale del Cavallo Mérens

In arrivo in Valle Maira la 34^ Mostra Nazionale del Cavallo Mérens, una manifestazione che è arrivata al vertice delle rassegne equine regionali e che raduna cavalli provenienti non soltanto dall’Italia, allo scopo di preservare peculiarità e caratteristiche di quello che è uno dei cavalli più eleganti in assoluto.

Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione si terrà a Roccabruna, nel piazzale poco distante dalla Chiesa di Sacra Famiglia, organizzata dall’associazione Allevatori Cavalli Mérens e l’associazione regionale allevatori Anareai con il sostegno del Comune e della Pro Loco di Roccabruna.

“Siamo davvero molto onorati di ospitare per la prima volta questa importante manifestazione - dice il sindaco di Roccabruna Marco Arneodo - celebrando la straordinaria bellezza di questo animale.”

La razza Mérens, originaria dell'Ariege (dipartimento dei Pirenei francesi), da circa quarant'anni è allevata in Italia. Nel decennio scorso, ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dal Ministero dell'Agricoltura, che ha istituito un apposito registro di razza. Questo elegante cavallo dal manto morello, è diventato il simbolo dell'allevamento nelle vallate alpine cuneesi. Lo si vede infatti pascolare liberamente in piccoli branchi, dalla primavera all'autunno.

La Mostra a Roccabruna inizierà venerdì 15 settembre, giornata in cui ci sarà la transumanza dalla Valle Varaita, discesa dagli alpeggi, con nel pomeriggio arrivo e sistemazione dei cavalli in mostra. Alle ore 20.30 primo momento conviviale, con la cena aperta a tutti, allevatori e simpatizzanti. Sabato 16 settembre, alle ore 8.30, ci sarà invece concorso di selezione dei soggetti di uno, due e tre anni, maschi e femmine. Alle ore 14.30 inizierà selezione delle fattrici Junior, Senior con e senza puledro, mentre alle ore 21.00 saranno eseguite delle dimostrazioni di utilizzo a cura degli allevatori presso il ring della mostra.Ultima giornata sarà domenica 17 settembre, con alle ore 9 il concorso dei cavalli di 3 anni montati, maschi e femmine. A seguire ci sarà il concorso dei soggetti da utilizzo, maschi e femmine, mentre alle ore 14.30 il concorso attacchi. Ci sarà poi la presentazione degli stalloni e dei soggetti vincitori, nonché la consegna Trofeo Gran Prix Merens e Trofeo XIV Memorial Erik Ghibaudo, con l’intervento delle varie autorità. Alle ore 18 la manifestazione si concluderà, con l’estrazione dei premi della lotteria.