Fabio Barchiesi: "Sinergia Italia al fianco delle partecipate CDP"

Fabio Barchiesi, Responsabile Implementazione Piano e Iniziative Strategiche e Chief of CEO Staff di Cassa Depositi e Prestiti, ha recentemente rilasciato un'intervista alla testata nazionale Il Sole 24 Ore per raccontare Sinergia Italia, progetto ideato da Cassa Depositi e Prestiti con l'obiettivo di creare uno strumento digitale gratuito che favorisca lo sviluppo di sinergie industriali e commerciali tra le partecipate tramite un algoritmo di “matchmaking” basato sulle loro caratteristiche ed esigenze. Sinergia Italia funzionerà come una sorta di bussola che andrà a proporre opportunità di contatto tra le partecipate dopo aver incrociato i fabbisogni delle varie realtà.

Fabio Barchiesi: "Sinergia Italia segue le orme della piattaforma Business Matching"

Cassa Depositi e Prestiti, per attuare il piano Sinergia Italia, si è basata su un modello già ben collaudato, ossia la piattaforma di "Business Matching" sviluppata dalla stessa CDP nel 2021 per promuovere l'espansione internazionale delle aziende italiane. Nel primo anno di attività, Business Matching ha ottenuto l'iscrizione di 5 mila aziende italiane e internazionali che hanno tenuto mille incontri. Inizialmente, Sinergia Italia sarà una "costola" della piattaforma di Business Matching, ma solo dal punto di vista operativo. Come evidenziato nelle affermazioni di Fabio Barchiesi, in breve tempo Sinergia Italia diverrà un progetto completamente autonomo e indipendente.

Business Matching è una piattaforma che consente alle imprese italiane, in particolare le PMI, di entrare in contatto con le aziende dei principali mercati esteri, a cominciare da Cina, India e Giappone. Il portale, realizzato da CDP in otto lingue e allineato ai più alti standard di sicurezza informatica, permette alle imprese di conoscere altre aziende che l'algoritmo propone come potenziali partner. L’obiettivo è quello di sostenere l’export e l’internazionalizzazione ma anche di superare le barriere fisiche, soprattutto sui mercati più lontani e complessi. Allo stesso tempo, le imprese estere accederanno alla piattaforma per identificare le possibili opportunità di business in Italia.

Fabio Barchiesi: "Sinergia Italia punta a sostenere la crescita e lo sviluppo delle società che fanno parte della galassia CDP"

Fabio Barchiesi si è così espresso sul progetto Sinergia Italia: “Sinergia Italia punta a sostenere la crescita e lo sviluppo delle diverse società che fanno parte della “galassia CDP” favorendo le connessioni tra grandi aziende ed eccellenze italiane operanti in settori strategici e contribuire così alla nascita di iniziative ad alto impatto e allo sviluppo di tecnologie chiave per il Paese”.

Il progetto Sinergia Italia è stato ideato da Cassa Depositi e Prestiti per raggiungere un ampio perimetro di società, da Fincantieri a Saipem passando per le società delle reti di trasmissione elettrica e trasporto gas, come Terna e Snam, o per quelle di distribuzione gas, come Italgas, fino alle piccole e medie realtà al centro degli investimenti dei veicoli targati CDP. Fabio Barchiesi sottolinea l’importanza del giro di affari con cui verrà a contatto il progetto Sinergia Italia: “Si tratta di circa mille aziende: insieme alle partecipate dirette o indirette, anche le start up e le PMI in cui hanno investito i fondi di CDP Venture Capital e Fondo Italiano d’Investimento. Parliamo di società con un volume d’affari complessivo che si muove nell’ordine dei 250 miliardi di euro”.

Fabio Barchiesi: "CDP al lavoro per coinvolgere il maggior numero di società"

Fabio Barchiesi ha sottolineato che, anche se la partenza ufficiale del progetto è prevista per fine novembre, il progetto Sinergia Italia è già avviato: “In questa fase si sta lavorando alla costruzione dello “scheletro” informatico e digitale della piattaforma e si stanno reperendo, in stretta collaborazione con le società, tutte le informazioni che andranno a costituire la banca dati all’interno. Contestualmente, stiamo ragionando su come coinvolgere e far dialogare le società coinvolte”.

Cassa Depositi e Prestiti vaglia tre modalità di ingaggio

Allo stato attuale, Cassa Depositi e Prestiti sta considerando tre metodologie di coinvolgimento. La prima, definita sinergia autonoma, verrebbe attuata periodicamente in base a possibili corrispondenze con le controparti generate dall'algoritmo: l'organizzazione associata riceverebbe una notifica e avrebbe la possibilità di esaminare le informazioni prima di scegliere se proseguire o meno con il contatto. In caso di risposta positiva, avrebbe luogo un dialogo virtuale all'interno di uno spazio apposito creato sulla piattaforma. La seconda modalità, la sinergia guidata, si avvarrebbe di reali opportunità di business, costantemente disponibili sulla piattaforma grazie al supporto di una squadra dedicata, con uno sguardo attento alle filiere strategiche in linea con i target del piano industriale di Cassa Depositi e Prestiti. La terza e ultima tipologia di coinvolgimento si focalizzerebbe sui temi territoriali e presenterebbe alle aziende eventi e webinar rilevanti per approfondire specifici argomenti o permetterebbe loro di condividere "concorsi di idee", con un'attenzione particolare per le start up.

Fabio Barchiesi conclude la sua intervista a Il Sole 24 Ore specificando i confini dell'iniziativa: “Noi gestiremo la piattaforma. Se la Cassa sarà coinvolta direttamente tramite controllate sotto direzione e coordinamento, a quel punto si applicherà il regolamento aziendale che disciplina le operazioni tra parti correlate con l’obbligo di avviare iter rafforzati e di sottoporre l’eventuale dossier al parere preventivo del comitato parti correlate. Se, invece, non si tratterà di questo tipo di realtà, allora le società interessate applicheranno le procedure interne. È uno strumento che porterà un triplice beneficio per le imprese coinvolte: economico, di crescita, in particolare per le PMI, e di innovazione”.