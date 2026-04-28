Un mese di aprile nel segno della promozione per l’Enoteca Regionale del Roero

Si chiude un mese di aprile particolarmente intenso per l’Enoteca Regionale del Roero, che ha promosso e sostenuto un calendario articolato di iniziative dedicate alla valorizzazione dei vini, dei prodotti e dell’identità del territorio.

Un percorso che ha toccato diversi ambiti della promozione: dalla degustazione tecnica e conviviale del Roero Arneis 2025, al racconto della biodiversità attraverso il miele, fino all’approfondimento dedicato al Roero Docg e alla presenza dell’Enoteca anche fuori territorio, in occasione dell’evento Flauer 2026 ad Alassio.

Il mese si è aperto venerdì 10 aprile con una cena-degustazione dedicata alla nuova annata del Roero Arneis 2025, ospitata al Ristorante Io e Luna di Guarene. Una serata rivolta a enoappassionati qualificati, soci Go Wine e rappresentanti della stampa, costruita attorno alla formula della degustazione alla cieca, con una selezione di etichette delle cantine socie dell’Enoteca. Un momento di confronto e approfondimento che ha permesso di leggere, attraverso il calice, le prime espressioni dell’ultima annata del grande bianco del Roero.

Domenica 19 aprile, la sede dell’Enoteca a Canale ha ospitato la giornata “Il Miele del Roero incontra i sapori del territorio”, iniziativa dedicata al miele, alla biodiversità e alle eccellenze locali. Nel corso della giornata il pubblico ha potuto incontrare produttori di miele e altre realtà agroalimentari del territorio, in un percorso di racconto che ha messo in relazione il vino con il miele, le nocciole, le lumache, il formaggio e altri sapori rappresentativi del Roero. Un appuntamento che ha confermato la volontà dell’Enoteca di promuovere non solo il vino, ma l’insieme del patrimonio agricolo, ambientale e culturale del territorio.

Il fine settimana del 25 e 26 aprile è stato quindi dedicato alla seconda edizione di Benvenuto Roero – Assaggi in Enoteca, appuntamento incentrato sul Nebbiolo del Roero e sui grandi rossi del territorio. Per due giornate, nei locali dell’Enoteca Regionale del Roero, il pubblico ha potuto degustare una selezione di Roero Docg e Roero Riserva, con un percorso pensato per valorizzare le diverse interpretazioni della denominazione, le nuove annate e i tempi di affinamento scelti dai produttori.

Negli stessi giorni, sabato 25 e domenica 26 aprile, l’Enoteca è stata inoltre presente ad Alassio, nell’ambito dell’evento Flauer 2026, portando il racconto del Roero in una piazza turistica di grande interesse. Una presenza che si inserisce nel lavoro di promozione esterna del territorio e che conferma l’attenzione dell’Enoteca verso occasioni capaci di intercettare nuovi pubblici, tra appassionati, visitatori e operatori.

«Il mese di aprile – dichiara il Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero, Marco Perosino – ci restituisce un bilancio molto positivo. Abbiamo lavorato su più fronti: la promozione del Roero Arneis, l’approfondimento sui rossi e sul Nebbiolo del Roero, il racconto della biodiversità attraverso il miele e le altre produzioni del territorio, fino alla presenza in una località importante come Alassio. È un’attività che richiede impegno, ma che conferma il ruolo dell’Enoteca come punto di riferimento per una promozione integrata del Roero. Il nostro obiettivo è continuare a creare occasioni di incontro, conoscenza e racconto, coinvolgendo produttori, pubblico, operatori e territori diversi».

L’Enoteca Regionale del Roero guarda ora al mese di maggio con un nuovo calendario di iniziative. A partire da domenica 3 maggio, prima domenica del mese, riprenderanno gli aperitivi in Enoteca, pensati come momento di accoglienza e valorizzazione dei vini presenti nella sede di Canale.

Giovedì 14 maggio, l’Enoteca sarà inoltre presente a Milano con una selezione di etichette di Roero Arneis, nell’ambito della degustazione “Tutti i Colori del Bianco”, promossa da Go Wine all’Hotel Melià: un’occasione di incontro con operatori di settore, appassionati e wine lover in una delle principali piazze italiane per la promozione del vino.

A fine mese, infine, è previsto un nuovo appuntamento a Canale, presso l’Enoteca, dedicato agli operatori del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra mondo produttivo, accoglienza, ristorazione e promozione turistica.

Un percorso che conferma la funzione dell’Enoteca Regionale del Roero come luogo di sintesi e coordinamento, impegnato a raccontare il territorio nelle sue diverse espressioni: vino, paesaggio, biodiversità, prodotti locali, cultura dell’accoglienza e relazioni con il pubblico.