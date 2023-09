Nuovi strumenti per bilanciamento tra lavoro e vita privata

Per favorire una maggiore qualità della vita e soddisfazione ai dipendenti, moltissimi aziende e uffici hanno messo in campo nuovi strumenti atti a bilanciare la vita lavorativa e privata. Dopo un aumento delle dimissioni dovuti alla mancata soddisfazione sul posto di lavoro, tante aziende sono corse ai ripari. Chi ha presentato le dimissioni dice di sentire il bisogno di ricercare un maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro. Favorire un maggiore equilibrio, conviene anche alle aziende poiché si registra una maggiore produttività. Vediamo allora quali sono gli strumenti per garantire un migliore equilibrio.

Maggiore flessibilità

Tanto per iniziare, un migliore bilanciamento tra vita privata e lavoro si ottiene con una maggiore flessibilità nell’orario di lavoro. Tante aziende propongono orari flessibili per permettere ai dipendenti di organizzare il lavoro in base alle esigenze personali. Gli orari di ingresso e uscita flessibili permettono una maggiore soddisfazione. Si può decidere liberamente quando entrare in ufficio per mettersi chini su computer e calcolatrice scientifica per poter portare, ad esempio, i bambini a scuola o andarli a prendere senza dover contare su nonni e costose babysitter.

Il lavoro al giorno d’oggi non ha più ritmi scadenzati rigorosi come capitava una volta, ma i datori di lavoro cercano di andare incontro alle esigenze dei propri dipendenti che sono più felici, fedeli e produttivi.

Smart working

Tra le soluzioni messe in campo per garantire maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro, molte aziende hanno puntato sullo smart working e sul telelavoro. Vale a dire che alcuni uffici danno la possibilità di lavorare da remoto alcuni giorni della settimana.

La pratica si è diffusa moltissimo durante l’emergenza sanitaria legata al covid-19 e ha dimostrato alcuni punti di forza, motivo per cui non è stata del tutto abbandonata ancora oggi. Grazie alle più moderne tecnologie, è possibile lavorare in modo efficiente anche da remoto, favorendo l’equilibrio tra vita professionale e privata.

Congedo retribuito

Per consentire i lavoratori di prendersi cura di sé e della propria famiglia, sono stati introdotti periodi di congedo retribuito. Ferie, malattia ma soprattutto congedo parentale sono strumenti sempre più richiesti per non doversi preoccupare delle conseguenze finanziarie. Per i neogenitori è davvero fondamentale trovare sul posto di lavoro un capo che consenta di prendere il congedo parentale in modo flessibile.

In particolare le madri lavoratrici, sono costrette ad abbandonare il lavoro proprio perché non riescono a conciliare il lavoro con i nuovi impegni a casa. Per favorire l’occupazione femminile, è fondamentale introdurre strumenti come questi che sono a disposizione anche dei neopapà al fine di condividere il carico.

Benessere aziendale

Infine, tra gli strumenti aziendali per bilanciare vita privata e professionale occorre spendere due parole in più sui benefit aziendali. Esistono moltissimi programmi volti a migliorare il benessere dei dipendenti in azienda, in particolare in quelle più grandi.

Ad esempio, i dipendenti possono accedere a servizi quali consulenze psicologiche, corsi di meditazione e mindfulness e simili che sono volti a migliorare la salute mentale e / o fisica.