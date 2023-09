Il Canzonero di Perez dedicato a Cuneo e le musiche di Morricone dirette dal maestro Marcello Rota

L’Accademia della Voce del Piemonte ed Incontri d’Autore di Cuneo presentano la II edizione de Il Suono dei parchi e dei laghi del Piemonte nello "Spazio Incontri" della Fondazione CRC, giovedì 14 settembre 2023 alle ore 18.00.

Il progetto, ideato dall'Accademia della Voce del Piemonte di Torino, è rivolto a giovani laureandi in composizione di quattro università: l'Escuela Superior de Musica Reina Sofia di Madrid (Pablo Dominguez Perez), l'Università Mozarteum di Salisburgo (Ikumi Jamauchi Giappone), il Conservatorio G. Verdi di Milano (Gianca Liano, Guatemala) e l'Università di San Paolo in Brasile (Lucio Costantinni).

La seconda edizione, che si concluderà con due concerti il 14 settembre a Cuneo ed il 30 settembre sul Sacro Monte di Oropa, ha permesso ai giovanissimi compositori la visita, per una settimana, di questi luoghi, tra i più belli del Piemonte per natura, architettura, spiritualità, storia al fine di trovare la giusta atmosfera e poi ritornarvi dopo i mesi dedicati alla scrittura della musica ispirata dai Sacri Monti e da Cuneo.

La Città, così come è avvenuto l'anno scorso per Lena Michajlow dell'Università F. Chopin di Varsavia, donerà al compositore Pablo Dominguez Perez, una targa ricordo del tempo trascorso insieme. E Cuneo, davvero accogliente, ha invitato Lena Michajlow - fuori dal progetto ma per espresso desiderio dell'assessore Cristina Clerico - ad esibirsi per la seconda volta con una composizione di musica sacra, dedicata alla nostra Cattedrale dove, il prossimo 28 ottobre, si potrà ascoltare un'altra prima mondiale della compositrice polacca.

L’iniziativa, che relaziona l'Accademia anche con il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli ed il Conservatorio G. Verdi di Torino, ha permesso la formazione del Contemporary Ensemble Piedmont Academy costituito, per questa occasione, da giovani musicisti cuneesi che già si sono esibiti nel primo Concerto di Varallo Sesia e precisamente: Barbara Martinetto, Flauto solo - Roberta Bruno, Clarinetto - Stefano Cometto e Gabriele Marchisio, Violini - Laura Ferrara, Viola - Milena Punzi Anfossi, Violoncello - Davide Repetto, Contrabbasso - Francesca La Carrubba, Arpa - Lorenzo Martini, Pianoforte/Cembalo - Marcello Rota, Direttore.

Il progetto, approvato dal Ministero Cultura, è realizzato in collaborazione con il Comune di Cuneo e con il sostegno della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e delle Fondazioni CRT e CRC.

Sono in programma Pablo Domiguez Perez, Johann Sabstian Bach, Pietro Mascagni ed Ennio Morricone.



L'ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti.