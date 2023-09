Mindfulness: scoprine i benefici, partecipa al ritiro di un giorno e alle altre proposte in partenza a Cuneo

A partire da ottobre lo Studio Emovere organizzerà un ritiro mindfulness di una giornata presso Cascina Zumaglia e darà inizio al percorso per la riduzione dello stress di 8 settimane (MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction).

Durante il ritiro e il percorso MBSR i partecipanti potranno approfondire i benefici di questa pratica, allenando la propria personale attitudine di consapevolezza del momento presente.

“Il momento presente è il solo momento di cui disponiamo, è la porta di ogni momento” Thich Nhat

La mindfulness è una pratica millenaria che dagli anni ’80, grazie al lavoro pionieristico del professore emerito di medicina Jon Kabat Zinn, è stata portata in Occidente attraverso la creazione di un protocollo clinico utile per la riduzione dello stress, dell’ansia e delle ricadute depressive (MBSR).

Inizialmente utilizzata per alleviare il dolore cronico in pazienti ospedalizzati, la ricerca scientifica ha poi confermato l’impatto profondo sulla salute mentale e il benessere fisico in differenti ambiti: aziendale, sportivo, scolastico.

Chi pratica mindfulness fa esperienza di un modo differente del vivere quotidiano, basato su modalità più consapevoli, con una migliore gestione delle emozioni e delle relazioni interpersonali.

Le persone ravvisano inoltre un aumento della concentrazione, un incremento della qualità del sonno e sollievo in condizioni di dolore cronico. Il ritiro di una giornata è previsto per domenica 1 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, è rivolto a tutti coloro che hanno già una minima esperienza con la pratica meditativa.

Il corso di otto settimane, aperto sia a coloro che non hanno mai fatto esperienza della mindfulness e della meditazione, sia a chi invece desidera approfondire la propria personale pratica, partirà lunedì 16 ottobre dalle ore 19:00.

Gli incontri saranno condotti dalla dottoressa Chiara Miotto, psicologa e istruttrice mindfulness, certificata dall’ Associazione Italiana per la Mindfulness - AIM.

È prevista una serata informativa libera e gratuita lunedì 25 settembre alle ore 19:30, presso lo Studio Emovere, Corso Solaro 4, Cuneo, con prenotazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare il pieghevole allegato al presente articolo, contattarci al 349-1400009 o scrivere a mindfulness.studio.emovere@gmail.com