A Somano si celebrano i 40 anni del museo "Memoria delle Alpi"

Sabato 23 settembre a Somano si ricorderanno i quarant’anni dall’inaugurazione del Museo “Memoria delle Alpi” con momenti di approfondimento. Racconta il sindaco Claudio Paolazzo: “Nella primavera del 1944, durante la seconda guerra mondiale, nella zona compresa tra Dogliani, Somano, Bossolasco, Bonvicino e Lovera, si formarono gruppi di partigiani, composti principalmente da stranieri. Il loro obiettivo comune era combattere la dittatura e sognare un'Europa libera e democratica".



Prosegue il primo cittadino: "Per commemorare questi uomini (e donne, che avevano ruoli di grande importanza nei gruppi partigiani), nel 1983 è stato costruito a Somano un Monumento-rifugio, proprio lungo uno dei sentieri che questi coraggiosi individui percorrevano andando o tornando da Bossolasco. La costruzione è stata realizzata da volontari e i finanziamenti sono arrivati dagli ex partigiani della zona e da coloro che avevano militato qui".

"Il monumento si trova nella località di Gorrea, una zona della frazione di Garombo, dove si era insediata la Banda GL Monte Bram, la quale era scesa dalla Val Grana in occasione del trasferimento dei reparti in pianura. In questo gruppo di partigiani confluirono quasi tutti i giovani di Somano che si opposero all'RSI e rifiutarono l'arruolamento. La banda era comandata da Nello Streri. Il monumento è diventato un punto di riferimento per uno dei 43 "sentieri della libertà" a partire da maggio 2006. Questo progetto fa parte dell'iniziativa Interreg Italia-Francia chiamata "La memoria delle Alpi". All'interno del monumento è stata allestita una mostra fotografica e sono esposti oggetti legati a questo importante periodo storico, recuperati anche grazie alle testimonianze di coloro che hanno vissuto queste esperienze. Questo contribuisce a preservare una memoria storica di notevole interesse e, forse, nei dintorni verrà realizzata una ricostruzione di un campo di lancio.”, conclude il sindaco Paolazzo.