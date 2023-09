Ceva: il ministro Zangrillo “osservatore speciale” alla Mostra Nazionale del Fungo

Un “dietro le quinte” inaspettato quanto importante per la 62esima Mostra nazionale del Fungo di Ceva: Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, parteciperà a quello che è il momento più significativo dell’evento cebano, ossia alla catalogazione dei funghi ritrovati in questi giorni nelle valli del Cebano e nei territori vicini, che vengono poi esposti con tanto di cartellino scientifico sulle bancarelle che sabato 16 e domenica 17 settembre occuperanno i portici di via Carlo Marenco.

Solitamente i funghi in esposizione sono oltre 400, raccolti nei giorni precedenti e fino alle ultime ore prima della catalogazione, dal Gruppo Micologico Cebano, una squadra esperta di cercatori che rappresentano l’anima della Mostra.

Una sorta di back stage, che inizia il sabato mattina e che il 16 settembre avrà come “osservatore speciale”, il ministro Zangrillo, alla sua prima visita a Ceva. Impossibilitato a partecipare all’inaugurazione che si svolgerà alle 18 di sabato, il ministro, non ha però voluto far mancare la sua vicinanza a un evento come la Mostra nazionale del Fungo, unica nel suo genere proprio per questo aspetto scientifico che ne rappresenta il fiore all’occhiello e l’unicità.



L’appuntamento è per le 10 di sabato 16 settembre presso il municipio.



“Sono onorato di ricevere il ministro della Pubblica amministrazione, per l’evento più importante nella nostra città - sottolinea soddisfatto Vincenzo Bezzone, sindaco di Ceva -. Sono orgoglioso di poter presentare il miglior volto della nostra città, in occasione della Mostra nazionale del Fungo, per la quale quest’anno abbiamo scelto lo slogan “La forza della comunità”. Ed è così che vogliamo proporci ai visitatori, così come al ministro Zangrillo, che ha accolto il nostro invito e, anche grazie alla costante collaborazione di cui ci pregia il vicepresidente del Consiglio regionale e amico Franco Graglia, non potendo prendere parte alla cerimonia di inaugurazione, ha scelto di regalarci questa inattesa e gratificante visita”.



“La Mostra nazionale del Fungo - spiega il presidente del Gruppo Micologico Cebano Giorgio Raviolo - è il culmine di un lavoro di squadra che impegna per mesi i volontari e il Comune. Un appuntamento scientifico che rende Ceva una delle capitali internazionali della micologia. La visita del ministro Zangrillo è motivo di grande orgoglio e un premio che riconosce il merito e l’importanza dell’impegno dei nostri volontari”.