Un centinaio di partecipanti alla prima edizione di "VillaSport"

Ottimi numeri per la prima edizione di "VillaSport", manifestazione dedicata alle discipline sportive e ai giovani nel comune di Villanova Mondovì.

L'evento, che si è svolto domenica 10 settembre, tra gli impianti sportivi di Branzola e il PalaTomatis, ha richiamato un centinaio di partecipanti, a partire dai più piccoli, che si sono cimentati in diverse discipline: arco, atletica, basket, biathlon, bici, bocce, calcio, danza, panel, pallapugno, pallavolo e tennis.

"Una manifestazione pensata per i giovani con un format che vogliamo potenziare e portare avanti negli anni - spiega l'assessore allo sport Giacomo Vinai - "Come amministrazione speriamo di poterla ampliare coinvolgendo tutte le strutture e le associazioni presenti sul territorio. La giornata, complice il bel tempo, è stata molto apprezzata; ringraziamo per la buona riuscita dell'evento i partecipanti, le famiglie dei ragazzi, i volontari della protezione civile, l'associazione Carabinieri in Congedo, la Croce Rossa e le associazioni che hanno collaborato all'organizzazione e alla gestione della manifestazione. L'augurio è di rivederci numerosi alla prossima edizione".