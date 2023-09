Due feriti in altrettanti incidenti a Centallo e Borgo San Dalmazzo

Due uscite di strada, con altrettanti feriti affidati alle cure dei sanitari del 118, si sono verificate nella prima serata di oggi, giovedì 14 settembre, intorno alle ore 19, rispettivamente a Borgo San Dalmazzo e a Centallo.



Nel primo caso a farne le spese è stata una giovane, che a bordo del proprio veicolo stava percorrendo la provinciale in direzione Valdieri quando, all’altezza della vecchia fornace, probabilmente a causa del fondo bagnato per la pioggia, è finita fuori dalla sede stradale e quindi in una scarpata.



Un’uscita autonoma anche quella occorsa all’uomo che conduceva un furgone, unico veicolo coinvolto nell’incidente verificatosi tra Centallo e località San Biagio.



In entrambi i casi sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di emergenza col supporto dei vigili del fuoco partiti dal Comando provinciale di Cuneo.