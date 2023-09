La Maratona Fenogliana compie 10 anni e fa festa con letture, mostre ed eventi ad Alba

La Maratona Fenogliana quest’anno compie 10 anni. Sarà un’edizione speciale, ma al contempo non perderà la sua natura profonda. Come sempre infatti, avrà per protagonisti indiscussi i lettori con la volontà di condividere una passione comune: la scrittura di Beppe. Ad accompagnarli ci saranno, come ospiti speciali, lo scrittore Giorgio Fontana, la band Contratto Sociale Gnu Folk e il cantautore Alberto Visconti.



Giorgio Fontana è uno scrittore italiano nato nel 1981 e laureatosi in filosofia. Nel 2007 pubblica il suo romanzo d’esordio Buoni propositi per l'anno nuovo e nello stesso anno esce il reportage narrativo sugli immigrati a Milano Babele 56. Otto fermate nella città che cambia. Con il suo terzo romanzo Per legge superiore (2011) ha vinto il Premio “Racalmare - Leonardo Sciascia” 2012 e il Premio “lo Straniero” 2012, ha vinto il Premio “Mondello” con Prima di noi nel 2020 e il Premio “Campiello” con Morte di un uomo felice nel 2012. È stato protagonista con Bianca Roagna, direttrice del centro studi Beppe Fenoglio di uno degli appuntamenti della Notte Bianca delle Librerie 2023, intitolato: “Fiaba, violenza e verità: una conversazione su Una questione privata di Beppe Fenoglio”. Attualmente lavora a Milano, tiene un corso di scrittura digitale per la Scuola Holden e collabora con Il Sole 24 ore, IL e “La lettura” del Corriere della Sera.

Contratto Sociale GNU-Folk è un gruppo di 6 elementi che nasce a Lucca nell’Estate del 2000. Intento generale del gruppo è costruire una nuova musica popolare attraverso la tradizione. Sono molti i brani della band che traggono ispirazione dalla letteratura fenogliana. Giovanni Pietro Vitali, alla chitarra acustica, attualmente docente di Digital Humanities a Parigi, ha dedicato numerose ricerche al nostro amato scrittore albese.



Alberto Visconti è il fondatore e l’autore dei testi degli Orage, gruppo formatosi nel 2008, che si situa in bilico tra rock, canzone d'autore e musica tradizionale e che vanta collaborazioni del calibro di Francesco De Gregori. La band ha dedicato a Beppe il concerto del 25 aprile 2023; Alberto da anni studia l’opera fenogliana per tradurla in musica.

A partire dalle ore 15 di domenica 24 settembre in Piazza Rossetti 2 verrà data voce alle pagine di “Primavera di bellezza”, de “Il partigiano Johnny” e di “Una questione privata”. Partigiano in aeternum: un motto, un credo e il tema della maratona 2023. Così nelle tre tappe di un percorso che parte da Casa Fenoglio e, passando per le ex carceri in Vicolo San Giuseppe, arriva di fronte al Municipio, ripercorreremo insieme i passi di Johnny, di Milton e di tutte le giovani e i giovani che hanno scelto una volta e per sempre da che parte stare.

La maratona non finirà con le letture, ma continuerà con un altro importante omaggio alla Resistenza nell’inaugurazione della mostra Il vento e la terra - 80 anni di Resistenza, alle ore 18, negli spazi di Palazzo Banca d’Alba in via Cavour n.4, sede nell’aprile 1945 del CLN delle Langhe. Nell’anno dell’ottantesimo anniversario dell’8 settembre 1943, le immagini partigiane di Alba tornano in mostra insieme a documenti inediti del prezioso Archivio di Teodoro Bubbio. I documenti dei consiglieri del 1925, le liste dei condannati a morte del 1944, la richiesta della resa del capitano Ballard: un racconto prezioso che ci accompagnerà alle radici della Medaglia d’oro al valore militare. Realizzata dal Centro Studi Beppe Fenoglio e fortemente voluta dall’ingegner Enzo Demaria, a cui è dedicata, nell’esposizione saranno presenti fotografie originali provenienti da fondazioni ed archivi privati, frutto della raccolta di ricordi da parte dei partigiani e delle loro famiglie.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 5 novembre 2023, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, ad ingresso libero e gratuito. Durante le aperture nel weekend saranno presenti soci dell’ANPI per approfondimenti. In settimana le visite saranno riservate alle scuole (per prenotazioni scrivere a prenotazioni@beppefenoglio22.it); le attività didattiche sono realizzate dal Centro Studi con il sostegno di Regione Piemonte. Saranno attivati progetti didattici specifici in collaborazione con l’Associazione Futur Alba. Gli allestimenti della mostra sono stati curati dall’architetto Danilo Manassero. Realizzata in collaborazione con ANPI di Alba-Bra, Istituto Storico per la Resistenza di Torino, Associazione Terre Alte; con il contributo di: Comune di Alba, Fondazione CRC - Bando Generale 2023, Fondazione CRT - Bando Esponente 2023, Fondazione CRT - Bando Erogazioni Ordinarie 2021.