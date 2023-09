Hyundai Vela Cuneo svela il design di Nuova KONA

Vieni a trovarci in concessionaria Hyundai Vela Cuneo in Via Valle Po, 143, Madonna dell’Olmo Cuneo per scoprire la nuova generazione del suo iconico SUV compatto, Hyundai è partita dalla versione elettrica per estendere un design tecnologico all’intera gamma KONA benzina ed ibrida.

Nuova KONA è più grande e sarà disponibile in tre varianti: full hybrid (HEV), con motore turbobenzina (ICE) e in allestimento sportivo N Line – un’architettura universale per tutte ma uno stile unico e distintivo per ciascuna*.

Con Nuova KONA, Hyundai conferma ancora una volta il suo impegno per la mobilità sostenibile e mostra uno studio di design guidato dalla tecnologia, rispondendo alle diverse esigenze di mobilità dei clienti attraverso un’ampia offerta di alimentazioni.

Con l’inconfondibile carattere del modello, Nuova KONA esprime una presenza sicura, audace e dinamica. KONA si è evoluta sotto ogni aspetto per abbracciare una gamma ancora più ampia e diventare così un vero supporto per ogni stile di vita.

Nuova KONA si è evoluta in un SUV più grande, ma senza tradire la sua vocazione urbana, con uno stile audace che trasmette una presenza su strada più dinamica e interni incentrati sul guidatore.

Per offrire ai clienti il massimo spazio interno, Nuova KONA è cresciuta fino a 4.355 mm di lunghezza, 150 mm in più rispetto alla generazione precedente. Inoltre, il modello ha guadagnato 25 mm in larghezza e 60 mm di passo rispetto al passato, senza perdere nulla della sua iconica identità di design.

A differenza della maggior parte dei veicoli offerti con diverse motorizzazioni, il team di sviluppo ha lavorato su Nuova KONA partendo dalla versione interamente elettrica, adattandone poi il design per le altre motorizzazioni. Questo approccio non convenzionale ha permesso a Hyundai di estendere un pensiero progettuale incentrato sulla tecnologia a tutte le varianti di KONA. Inoltre, nonostante l’architettura condivisa, ogni versione presenta uno stile futuristico differenziato e distintivo.

Il frontale essenziale di Nuova KONA caratterizza il volume puro della sezione anteriore, che contribuisce alla fluidità delle prestazioni aerodinamiche del modello. L’essenzialità dei volumi è messa in risalto dalla firma luminosa Seamless Horizon Lamp a sviluppo orizzontale.

Nonostante il suo aspetto futuristico, Nuova KONA non fa mai dimenticare di essere un SUV: il suo stile dinamico è accentuato dai rivestimenti dei passaruota scolpiti, che incorporano i fanali sia all’anteriore che al posteriore, evidenziando la robustezza del modello.

Nuova KONA è ricca di finiture parametriche. Una piega in diagonale nel quarto posteriore della fiancata collega la modanatura satinata dalla linea di cintura allo spoiler, creando un contorno che avvolge l’intero veicolo. Anche il posteriore presenta la Seamless Horizon Lamp, cui si aggiunge una luce di stop nella parte alta, perfettamente integrata nella modanatura dello spoiler.

Molte variazioni stilistiche differenziano le diverse alimentazioni. Le versioni ICE e HEV condividono un design robusto per i paraurti e passaruota in plastica nera. Mentre la versione N Line – oltre a specchietti e tetto in colorazione nera su richiesta – si differenzia in diversi aspetti come lo spoiler posteriore, il design più aggressivo dei paraurti con design ad ala che ne enfatizza l’assetto, i cerchi con design dedicato, il doppio scarico posteriore e la minigonna laterale argentata.

Abitacolo perfettamente vivibile, pratico e orientato al guidatore

L’ampio spazio ‘living’ interno di Nuova KONA offre diverse funzioni di praticità e un’esperienza di bordo evoluta per soddisfare i diversi stili di vita. L’architettura universale di derivazione EV mostra un layout sportivo con un elemento orizzontale flottante che ne enfatizza l’ampiezza, offrendo uno spazio versatile per il conducente e i passeggeri.

Il doppio display da 12,3 pollici e il modulo flottante danno una sensazione di grande tecnologia, mentre l’illuminazione all’interno dell’abitacolo migliora l’esperienza d’uso e il comfort. Il comando del cambio è stato spostato dalla console centrale a dietro il volante, offrendo una disposizione più pulita e ordinata oltre a un ampio spazio aggiuntivo per riporre oggetti nel tunnel centrale.

Il divano posteriore piatto rafforza il legame estetico di KONA all’urban design contemporaneo. Lo spazio interno del modello offre un’esperienza unica con il massimo della praticità, del comfort e della comodità. Dietro la seconda fila si trova uno spazio di carico massimizzato.

