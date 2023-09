450 metri sopra la città: speciale visita guidata sul campanile della Cattedrale di Alba

In occasione delle Giornate di Città e Cattedrali “Cultura a porte aperte” e in concomitanza con le Giornate europee del patrimonio, il MUDI – Museo Diocesano di Alba – organizza le visite guidate sul doppio campanile della Cattedrale di San Lorenzo con uno speciale approfondimento su vita e opere, aneddoti e tradizioni legate alla figura di San Teobaldo, parte di un patrimonio “vivo” che racconta la storia di ieri e di oggi, da trasmettere alle generazioni future.

Il campanile romanico della Cattedrale di Alba è uno dei monumenti più rappresentativi della città e ne caratterizza lo skyline del centro insieme alle torri medievali. Le guide del Museo Diocesano vi accompagneranno SABATO 23 SETTEMBRE attraverso la storia della Cattedrale fino a 45 metri di altezza: salendo lungo gli scalini tra le mura dei due campanili si raggiunge infatti la sommità dell’antica torre e da qui si può ammirare dall’alto la “città dalle 100 torri”.

Al campanile è legata la storia di Teobaldo, il santo ciabattino compatrono della città di Alba. Sarà l’occasione per riscoprire opere d’arte antiche come il quattrocentesco busto reliquario del santo, opere riprodotte e digitalizzate come il “Rotulo di San Teobaldo” che ne consentono una più facile fruizione, tradizioni di un tempo e usanze attuali come il suono delle campane del 31 gennaio o la distribuzione del “Pane di San Teobaldo”.

Sono previsti due turni di visita: ore 15.30 e ore 17.00. INGRESSO A PAGAMENTO: visita guidata al campanile 5 € adulti; 3 € dai 6 ai 14 anni; gratuito under 6 anni e abbonati Torino Musei. Appuntamento in piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo. Durante la visita guidata verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione.