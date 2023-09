Ceva, si cercano volontari per l'assistenza mensa al "Momigliano"

Nuovi progetti e attività all'istituto "Momigliano" di Ceva che sta percorrendo un percorso di miglioramento della propria offerta formativa, su più direzioni: dalla formazione e aggiornamento dei docenti al potenziamento dell'offerte degli di attività per gli alunni, lavorando in collaborazioni con tutte le realtà associative e di volontariato del territorio.

Tra le proposte per il nuovo per il nuovo anno scolastico, l'istituto ha provveduto ad ampliare e arricchire il tempo-scuola, secondo il seguente modello, che sarà in vigore a partire da ottobre:

SCUOLA PRIMARIA Dl CEVA lunedì, mercoledì e venerdì: al mattino dalle 8 alle 13 (garantendo, su richiesta, il pre e post scuola) martedì e giovedì: al mattino dalle 8 alle 13 e al pomeriggio dalle 14 alle 16 (idem per pre e post scuola)

SCUOLA SECONDARIA Dl CEVA martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: al mattino dalle 8 alle 13,30 (garantendo, su richiesta, il pre e post scuola) lunedì: al mattino dalle 8 alle 13 e al pomeriggio dalle 14 alle 16,45 (idem per pre e post scuola)

Sono già anche stati effettuati i necessari adattamenti agli orari dei trasporti pubblici per renderli compatibili con i nuovi orari scolastici.

Per poter garantire al meglio la fruizione del servizio, l'istituto ha aperto le candidature per la ricerca di volontari che possano, con l'eventuale presenza di una figura del personale scolastico, svolgere l'attività di SOLA ASSISTENZA DURANTE LA MENSA (dalle 13 alle 14 circa).

ln sostanza, servirebbero, per ciascuna giornata in cui è attiva la mensa (lunedì, martedì e giovedì) circa una decina di volontari che affianchino gli operatori della Mensa (impegnati nella somministrazione dei pasti, scodellamento, ecc....).

I volontari potranno aderire a titolo personale oppure coinvolgendo le eventuali associazioni del territorio a cui già aderiscono; in questo caso, verranno perfezionati accordi specifici. Inoltre, ciascun volontario sarà libero di determinare l'impegno orario che vorrà mettere a disposizione (anche solo un'ora a settimana).

"La presenza di volontari - spiegano dalla scuola - consentirebbe un grande risparmio di risorse finanziarie ed umane, che potrebbe servire sia per sostenere gli alunni fragili, sia per valorizzare pienamente le eccellenze; Inoltre, sarebbe un peccato non poter offrire al plesso di Ceva (il più grande ed il più interculturale) le stesse opportunità formative che già al momento possiamo offrire a tutti gli altri plessi del "Momigliano" (Lesegno, Mombasiglio e Sale delle Langhe), dove i volontari hanno già comunicato la loro disponibilità."

Il Comune di Ceva si impegna a fornire GRATUITAMENTE i buoni pasto ai volontari che desiderano pranzare nella mensa scolastica. Inoltre, a tutti i volontari sarà garantita adeguata copertura assicurativa, indipendentemente dal fatto che facciano attualmente parte o meno di associazioni.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere alla casella mail volontari@icmomigliano.it presentarsi in segreteria a Scuola, Ufficio Didattica telefonare a scuola, 0174/701466 - Didattica

Per motivi organizzativi, le disponibilità dovranno essere acquisite entro martedì 26 settembre.