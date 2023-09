Le risorse umane al centro della quarta tappa degli “Stati Generali” della Sezione Meccanica

La Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo riprende il cammino degli “Stati Generali della Meccanica”. La quarta edizione dell’evento, dopo il positivo esordio nel mese di marzo presso l’azienda braidese Rolfo Spa e le tappe di maggio e giugno rispettivamente presso l’albese Gai Imbottigliatrici Spa e la cuneese Bottero Spa, ritorna con la quarta tappa, in programma nella giornata di martedì 19 settembre 2023, presso gli stabilimenti della monregalese Manitowoc Crane Group. Dalla transizione digitale a quella ecologica sino al tema dell’internazionalizzazione per giungere alle risorse umane: continua il confronto su temi chiave per lo sviluppo e la crescita delle aziende associate, un cammino che si chiuderà la quinta tappa dedicata alla sicurezza, martedì 24 ottobre presso la saluzzese Giletta Spa, e l’evento finale di martedì 21 novembre, presso la sede di Confindustria Cuneo.

«Il tema delle risorse umane – dichiara Marco Costamagna, vicepresidente Confindustria Cuneo e presidente Sezione Meccanica – ha infinite chiavi di lettura e approfondimento, soprattutto in un momento storico caratterizzato da rilevante e continua inflazione. Gli interventi volti a calmierare gli effetti del ‘carovita’ sono di grande attualità, a partire dal dibattito sul salario minimo. Affronteremo il tema partendo dal presupposto che la contrattazione di secondo livello aiuta a cogliere le reali esigenze aziendali e territoriali. Interventi utili per migliorare il benessere dei dipendenti e la competitività delle imprese».

Il tavolo di confronto su welfare e capitale umano verrà introdotto dal presidente di sezione Marco Costamagna e sviluppato da Alessandro Fantino, referente del servizio relazioni industriali Confindustria Cuneo. A seguire gli interventi dei ‘padroni di casa’ del Manitowoc Crane Group Italy: Giorgio Angelino, Senior Vice President mobile business, e Elena Chiaramello, Hr Manager. Ospite della sessione sarà l’esperienza virtuosa della CMS Spa di Marano sul Panaro (MO), 160 dipendenti e 30 milioni di fatturato, attiva nel settore delle costruzioni meccaniche e delle lavorazioni per conto terzi. Nata nel 1975, giunta alla seconda generazione famigliare, l’azienda è leader nel mercato del packaging alimentare e farmaceutico. «Ciò che caratterizza la nostra realtà – afferma Elena Salda, Ceo della CMS Spa e relatrice all’incontro degli SGM – sono le competenze tecniche e specifiche. Abbiamo un approccio ‘build to print’: chiediamo ai nostri clienti di condividere con noi la loro idea e la sviluppiamo grazie a personale specializzato e fidelizzato. Per questo puntiamo su un percorso di valorizzazione delle persone perché migliorando la vita dei nostri collaboratori migliorano anche le performance». Per i dipendenti della CMS è attivo il progetto di welfare aziendale “Better Factory Better Life”, che prevede tra i diversi benefit l’asilo nido aziendale, orario flessibile entrata e uscita, iniziative a favore della parità di genere e della inclusione, investimenti importanti in formazione con particolare coinvolgimento di team leader e capi reparto e l’attività di volontariato d’impresa.

La sessione verrà completata dagli interventi di Stefania Bergia, responsabile politiche del lavoro e welfare Confindustria Cuneo, e Ines Gaveglio, direttore del personale Confindustria Cuneo, che, rispettivamente, parleranno di welfare per effetto della conversione del premio di risultato e di attività di team building.

Ecco nel dettaglio il calendario e le tematiche degli appuntamenti nelle aziende:

Martedì 19 settembre, ore 15.00

Risorse Umane, presso Manitowoc Crane Group

(Via delle Fabbriche, 4 - Niella Tanaro)

Martedì 24 ottobre, ore 15.00

Sicurezza, presso Giletta Spa

(Via De Gasperi, 1 – Revello)

EVENTO FINALE

Martedì 21 novembre, ore 16.00

Confindustria Cuneo - Sala Michele Ferrero

(Via Vittorio Bersezio 9, Cuneo)

