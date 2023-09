“Psico cafè”: in dialogo con i giovani a Saluzzo

“Psico cafè”, dialoghi intorno alla mente per giovani dai 15 ai 30 anni.

L’appuntamento è mercoledì 20 settembre dalle 16,30 alle 19 allo “Spazio giovani” de “Il Quartiere” (piazza Montebello).

L’accesso è gratuito. E’ richiesta l’iscrizione utilizzando un google form (https://forms.gle/wJ7JXPtJaHpkJdoL7) che permette agli organizzatori di raccogliere in anticipo i temi e le questioni sui quali le ragazze ed i ragazzi vorrebbero dialogare.

L’iniziativa è organizzata dal progetto “Approssimazioni” delle Politiche giovanili del Comune di Saluzzo con il Cantiere adolescenti dell’Asl Cn1 ed il “Progetto Giovani Saluzzo-Savigliano Dsm Asl Cn1”, nell’ambito del più articolato progetto “Wellness an Welfare” finanziato dalla Regione Piemonte per la promozione del benessere psico fisico delle giovani generazioni.

“Questo evento – dicono dall’Amministrazione civica – rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Saluzzo sulla promozione del benessere di adolescenti e giovani, con l’ambizione di alimentare l’evoluzione di una comunità educante sempre più consapevole e collaborativa, in particolare intorno ai temi della salute mentale che sono emersi prepotentemente anche in seguito alla fase pandemica”.

Lo “Psico cafè – dialoghi intorno alla salute mentale” prevede un momento di dialogo informale e conviviale con lo staff del “Progetto Giovani Saluzzo-Savigliano Dsm Asl Cn1”, composto da Mara Barcella medico psichiatra, Alessandro Migliore psicologo-psicoterapeuta, Silvia Salvagno educatrice professionale, Monica Peracchia infermiera professionale e gli educatori del territorio.

A seguire, martedì 3 ottobre, c’è in programma l’incontro “Giovani e Salute mentale – Parliamone tra adulti”, alle 20.45 sempre allo “Spazio giovani” de “Il Quartiere” (piazza Montebello), inserito nel progetto “Monviso Future Lab” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Lo staff del “Progetto Giovani Saluzzo-Savigliano Dsm Asl Cn1” e gli educatori del territorio propongono un momento di dialogo informale per approcciare ed approfondire temi relativi alla salute mentale delle nuove generazioni e riflettere sul ruolo del mondo adulto.

L’iniziativa è rivolta ai genitori di giovani e adolescenti e adulti con ruoli educativi o semplicemente interessati e prevede l’iscrizione attraverso un google form (https://forms.gle/UcjoyY2rqR1czu1m9) la cui compilazione serve a raccogliere anticipatamente i temi e le questioni intorno ai quali incentrare il dialogo.