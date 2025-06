Cuneo, domani l'incontro "Anziani e animali: un mondo da scoprire"

Ultimi posti disponibili per l'incontro che si terrà domani, venerdì 6 giugno, alle ore 17.30 con il professor Andrea Ungar, docente ordinario di Geriatria all'Università di Firenze e direttore di Geriatria e Terapia intensiva geriatrica all'ospedale Careggi di Firenze.



Si tratta del terzo appuntamento della sessione primaverile dei Medical Colloquia promossi dalla Fondazione Ospedale Cuneo ETS in collaborazione con l'Humanities Forum di Villa Tornaforte Aragno, dedicato al tema del buon invecchiamento in relazione alla presenza degli animali da compagnia.

L'ingresso è gratuito.