Dopo aver causato un incidente stradale a Mondovì non prestò soccorso: condannata

È giunto al termine in tribunale di Cuneo e il procedimento penale a carico di H.L., un’operaia di origini marocchine residente a Mondovì che, nel pomeriggio del 20 maggio 2021, provocò un incidente frontale tra due auto all’incrocio tra via Silvestrini e Via Nuova, quartiere Carassone.

Alla donna si era contestato di essersi allontanata dal luogo dell’incidente senza essersi sincerata delle condizioni delle due conducenti coinvolte che, fortunatamente, riportarono ferite lievi.

Assolta dall’accusa di fuga, ma condannata alla pena sospesa di otto mesi di reclusione per il mancato soccorso e un anno di sospensione della patente, all’imputata si arrivò tramite le ricerche da parte dei Carabinieri: già allora, dopo essere rintracciata, aveva ammesso le sue responsabilità: “Mi sento in colpa per essere andata via - aveva detto-. Ero assicurata e ho avuto paura”.

Nel corso dell’ultima udienza era stata ascoltata come testimone la conducente che, a seguito dell’urto con H.L., finì contro l’auto della corsia opposta: “Avevo provato a frenare - aveva spiegato-. Non ho visto la macchina che mi ha toccato, sono rimasta chiusa nel mio abitacolo. Ho fatto un frontale con la signora che scendeva con la Fiat Panda: l’altra auto, quella dell’imputata, è partita senza fermarsi”.