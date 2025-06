Dieci anni per il progetto "A scuola di giornalismo con Dardanello" che continua ad appassionare i giovani alla scrittura [FOTO]

C'è chi ha intervistato i nonni, cercando di ricostruire alcune pagine della Restistenza vissute sul territorio, chi ha raccontato le crisi che caratterizzano la scena internazionale e chi ha intervistato noti artisti del panorama musicale.

Sono stati svelati ieri, mercoledì 4 giugno, nella cornice del Teatro Toselli di Cuneo, i vincitori dell'edizione 2025 del progetto "A scuola di giornalismo con Piero Dardanello", iniziativa rivolta alle scuole secondarie di primo grado, organizzata dall’associazione culturale intitolata al giornalista monregalese, ex direttore di ‘Tuttosport’, sostenuta da Fondazione CRC, Fondazione CRT e dai Comuni dove operano i plessi coinvolti.

Un'edizione importante che ha affrontato le sfide odierne del giornalismo, chiamato a confrontarsi con un'informazione sempre più veloce, con il potenziamento dell'intelligenza artificiale e con una crescente disaffezione verso la lettura da parte dei giovani.

A dieci anni dalla prima edizione il progetto è cresciuto, coinvolgendo non solo gli istituti scolastici della provincia di Cuneo, ma anche la Liguria, con lezioni in 14 plessi scolastici nei Comuni di Beinette, Calizzano, Carrù, Dogliani, Farigliano, Mondovì, Morozzo, Pianfei, Rocca de’ Baldi, San Michele Mondovì, Serra Pamparato, Vicoforte e Villanova Mondovì, tenute da Davide Rossi, Arianna Pronestì, Ilaria Blangetti e Roberto Formento.

"Incentiviamo i ragazzi alla lettura e alla scrittura. Scrivere - ha evidenziato Paolo Cornero, vice presidente dell'Asssociazione Dardanello - è mettere a nudo i sentimenti. I ragazzi devono farlo senza paura".

Gli studenti, nel corso dell'anno scolastico, hanno avuto modo di conoscere il mondo del giornalismo attraverso alcuni incontri tenuti dai referenti del progetto, poi si sono messi in gioco scrivendo un articolo di giornale, individualmente o in piccoli gruppi. I migliori sono poi stati selezionati per comporre la rivista cartacea "Giornalisti domani".

Tutte le ‘giovani penne’ hanno ricevuto un attestato per il loro impegno e alcuni omaggi, anche grazie al contributo della Banca Alpi Marittime, oltre ad abbonamenti gratuiti alle versioni digitali delle testate locali.

Agli studenti più meritevoli è stata assegnata anche una borsa di studio intitolata alla memoria di Raffaele Sasso, storica firma del territorio monregalese, tra i docenti che tennero a battesimo la proposta didattica, nella prima edizione del 2005, condividendo con grande generosità e passione la sua esperienza sul campo.

L’iniziativa è sostenuta dalla moglie di Raffaele, Gisella Curti, dal Lions Club Carrù-Dogliani, di cui Sasso è stato presidente, dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, per cui aveva ricoperto l’incarico di presidente del collegio dei Revisori dei conti e dall’associazione culturale ‘Piero Dardanello’.

L'evento si è concluso con l’intervento di Massimo Mauro, ex calciatore, dirigente sportivo e presidente della fondazione ‘Gianluca Vialli e Massimo Mauro per la ricerca e lo sport onlus’. La realtà no profit, fondata nel 2003 dai due grandi uomini di sport per sostenere la ricerca scientifica sulla SLA e sul cancro, è stata insignita del premio ‘Piero Gasco’ 2025, organizzato dall’associazione culturale ‘Piero Dardanello’ con la collaborazione di ‘Tuttosport’ e il sostegno della famiglia Gasco e del Rotary Club di Mondovì.

I VINCITORI DELLE BORSE DI STUDIO

IC Mondovì 2 (3A) Matteo Ambrosio I deepfake, l’’arma IA ingannatrice

IC Villanova Mondovì (3B) Camilla Romano La musica rap e trap: specchio delle nuove generazioni?

IC Mondovì 2 - Pianfei (3A) Andrea Briatore Pianfei, nuovo record: oltre diecimila persone hanno visitato il presepe in Crusà

IC San Michele Mondovì (2A) Adam Sif Ennasr Crisi di uova negli Stati Uniti: richiesta d’aiuto anche all’Italia

IC Morozzo - Beinette (3C) Anna Dordo e Samuele Ghibaudo Il caso Cecilia Sala

IC Carrù - Crava Rocca de' Baldi (2E) Noemi Tarditi Episodio di violenza a Mondovì. La parola all’esperto

IC Carrù (3B) Letizia Bonino “Conoscere ciò che è venuto prima di noi è un atto di grande civiltà”

IC Carrù (2B) Pietro Vinai Trifulau si nasce: segreti e curiosità dalle Langhe

IC Dogliani (2B) Emma Cornero Nuove scoperte nel sito archeologico di Pompei

IC Farigliano (2F) Martina Revelli Ludovico Einaudi: “Trovo ispirazione dalla natura”

IC Serra Pamparato (2A) Francesco Zaccardo Famiglia intossicata da monossido di carbonio a Torre Mondovì

IC Serra Pamparato (3A) Mario Lissignoli Le vie di Montaldo Mondovì diventano un teatro a cielo aperto

IC Vicoforte (2B) Gioia Alberto-Alice Corte-Chiara Nasi Vicoforte, furto all’alimentari “Il Girasole”

IC Millesimo - Calizzano (2A) Irene Briozzo Perché i cavalli non possono avere la loro dignità?

IC Morozzo (2B) Alessandra Streri Olly dice "no", forse ha capito tutto

I PREMIATI

IC Mondovì 2 (3D) Giorgia Tealdi, Marwa Abida Un futuro senza biodiversità

IC Mondovì 2 (3A) Samuele Danna Una chiacchierata con Orso Tosco

IC Mondovì 2 (3A) Sofia Marenco I ragazzi delle pietre aiutano a non dimenticare

IC Mondovì 2 (3A) Maria Ruffino Tableaux vivants: l'arte di imparare divertendosi alla scuola Cordero

IC Mondovì 2 (3B) Aurora Veglia Signora derubata a pochi passi dal centro di Mondovì

IC Mondovì 2 (3C) Letizia Martini Studente in Canada per un semestre

IC Mondovì 2 (3B) Ferdinando Ciccarello Trump tra i dazi e i video di propaganda: dobbiamo avere paura?

IC Mondovì 2 (3B) Giorgia Rodolico La violenza sulle donne nel 2025

IC Mondovì 2 (3D) Mattia Deramo Giustizia per Ramy

IC Mondovì 2 (3D) Sofia Bernard Mamma, voglio fare la modella

IC Mondovì 2 (3C) Alice Buetto Che ne sanno i 2000

IC Mondovì 2 (3C) Giulia Alessia Ichim I momenti indimenticabili dei Grammy 2025

IC Mondovì 2 (3D) Nor Ech-Chibani Con “Hurry Up Tomorrow” è arrivato il momento di salutare The Weeknd

IC Mondovì 2 (3B) Lorenzo Santo, Paolo Ciocca Mondovì attende il suo “Meeting di Primavera”

IC Mondovì 2 (3D) Badre Elauny La palestra per i giovani

IC Mondovì 2 (3C) Lorenzo Bonelli, Andrea Tagliento La sfida dell’intelligenza artificiale

IC Villanova Mondovì (2C) Carlotta Roascio “Non posso, ho allenamento!”

IC Villanova Mondovì (2D) Martina Ambrogio Bee da un altro punto di vista, quello di una dodicenne

IC Villanova Mondovì (3C) Alice Rosso Solidarietà: la rete di Roccaforte Mondovì

IC Villanova Mondovì (2B) Sabrina De Marco Babbi bikers all’ospedale di Mondovì

IC Villanova Mondovì (2C) Anna Ramondetti Margherita Hack: “la donna delle stelle”

IC Villanova Mondovì (2C) Federica Baracco Un carico di emozioni che esprimono la complessità dell’essere umano

IC Villanova Mondovì (3E) Tommaso Vinai Hai messo la formazione?

IC Mondovì 2 - Pianfei (3A) Leonardo Dompè, Yassine Fofana Pianfei: il caso Ecomovil

IC Mondovì 2 - Pianfei (3A) Samuele Podda Nuovo sistema di irrigazione a Pianfei: investiti 15 milioni di euro

IC Mondovì 2 - Pianfei (3A) Viola Grosso, Adora Dervishi Medaglie olimpiche 2024 rovinate

IC San Michele Mondovì (2A) Cloe Vallinotti-Fatima Bastajib San Michele Mondovì: verso un paese più verde e sostenibile

IC San Michele Mondovì (2A) Kayely Koffi-Giordana Faroppa La Premier Giorgia Meloni fa infuriare l’opposizione

IC San Michele Mondovì (2A) Marianna Basso Chappell Roan memorabile ai Grammy Awards 2025

IC Morozzo - Beinette (3C) Lucia Busciglio e Ginevra D’Angelo L'adolescenza, che periodo!

IC Morozzo - Beinette (3D) Alessia Franchino e Gabriella Pilogallo 2025: ritorno al passato

IC Morozzo - Beinette (3D) Lisa Bottasso e Mariam Ouattara Eliza è la vittima del primo femminicio del 2025

IC Morozzo - Beinette (3C) Marwa Manyani e Andrea Violino Marte, nuova frontiera o distrazione dalla Terra?

IC Carrù - Crava Rocca de' Baldi (2D) Elisa Pirra Animali in estinzione: il pericolo è ovunque,

il tempo per salvarli sta per scadere

IC Carrù - Crava Rocca de' Baldi (2E) Giosuè Agù "Un inverno così misero non l’abbiamo mai visto”

IC Carrù - Crava Rocca de' Baldi (2D) Samuele Bertone Lo Shotokan Karate Funakoshi brilla in Toscana

IC Carrù - Crava Rocca de' Baldi (2D) Samuele Boetti La pesca riapre

IC Carrù (2A-2C) Gloria Occelli - Filippo Bogliotti Carrù, Marta Voena eletta sindaco a 12 anni

IC Carrù (2A-2B) Ismaele Venturini-Pietro Vinai Niente lezioni alle medie di Carrù: è tempo di “Settimana Arcobaleno”

IC Carrù (2A) Marta Voena La vita di un bambino nella Seconda Guerra Mondiale

IC Dogliani (2A) Valentina Ferrando Il presepe vivente di Dogliani: una realtà storica delle nostre Langhe

IC Dogliani (2B) Riccardo Carbone - Eva Ilijevska L’alluvione del ’94 e quelle vite spezzate

IC Dogliani (2B) Luca Pecchenino Basket, Gek Garlanda ospite a Dogliani

IC Dogliani (2A) Filippo Moscone Onde di terra o colpi di vento?

IC Farigliano (2F) Aurora Fancello La giornalista Paola Scola racconta agli studenti il dramma dell’alluvione

IC Farigliano (2F) Rachele Musso Il Black Metal è davvero la musica del diavolo?

IC Farigliano (2F) Fabio Rolfo-David Fabiano Basket, l’ex allenatore della nazionale Meo Sacchetti protagonista a Farigliano

IC Farigliano (2F) Matias Diego Granvillano Calcio, la storia di Domenico Criscito, unico giocatore ad aver fatto gol con l'ultimo pallone di carriera

IC Farigliano (2F) Lucia Meriggio-Emma Vietto L’Italvolley sale sul tetto del mondo: pura emozione

IC Serra Pamparato (3A) Leonardo Tanzillo Mondovì, densa colonna di fumo preoccupa i cittadini

IC Serra Pamparato (3A) Agatha Maria De Candia Sci, stagione da record per le atlete over 30

IC Vicoforte (2A) Sofia Cappa - Federico Garelli Anna scatena il pubblico, il “Pepe”scatena le risse

IC Vicoforte (2A) Giorgia Capella-Mattia Vinai Ricordi di guerra: la niellese Catterina Penna ricorda lo zio alpino

IC Vicoforte (2B) Emma Bessone, Greta Paluzzi, Alessia Farina Vicoforte: il Consiglio Comunale dei ragazzi organizza un incontro contro la violenza sulle donne

IC Vicoforte (2C) Beatrice Delpiano Mondovì: Angela, il sorriso nel cuore delle donne

IC Vicoforte (2C) Anwar Garnaoui - Francesco Musso Ritrovano cranio umano a Pezzolo Valle Uzzone

IC Millesimo - Calizzano (2A) Gloria Gazzano “Il mare è pieno di pesci… forse anche troppi!”

IC Millesimo - Calizzano (2A) Aurora Bohrer Curiosità e mister sui tartufi

IC Millesimo - Calizzano (3A) Luca Sacco Missili e bunker nucleari nell’entroterra savonese

IC Millesimo - Calizzano (3A) Melissa Danna Dare forma alle scarpe

IC Millesimo - Calizzano (2A) Francesco Nari Calizzano nello spazio

IC Millesimo - Calizzano (3A) Lorenzo Raimondo Bardineto: Il Paradiso per gli amanti della Mountain Bike

IC Millesimo - Calizzano (2A) Elena Odella Boulder Bot: la app che… ti arrampica

IC Millesimo - Calizzano (3A) Aurora Bruzzone La violenza attraverso un click

IC Morozzo (2A) Marco Rossi Attentato fallito o avvertimento?

IC Morozzo (2A) Greta Pannu Giornata bianca a Entracque

IC Morozzo (2A) Sofia Castagnotto Il pianto di Francesca Michelin

IC Morozzo (2B) Giulia Piretro Monregalesi campionesse territoriali