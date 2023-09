Domato nella notte il vasto incendio di Monticello d’Alba. Controlli Arpa sulla qualità dell’aria nella zona

Proseguite per tutta la notte, sono tuttora in corso le operazioni di smassamento del materiale combusto andato a fuoco nel vasto incendio che ha distrutto un magazzino commerciale nella zona artigianale di Monticello d’Alba, lungo la Statale 231.

L’allarme era scattato intorno alle 17 di ieri, martedì 19 settembre, quando l’incendio ha iniziato a propagarsi nei circa 2mila metri di superficie del capannone che un tempo ospitava il "fai da te" La Prealpina e nel quale, a poca distanza dal punto vendita Eataly e dallo stabilimento Italgelatine, ha ora sede un magazzino di vendita di abbigliamento e articoli per la casa.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per ore, coinvolgimento squadre di Vigili del Fuoco arrivate da Alba, Bra, Dogliani, Racconigi e dai comandi provinciali di Cuneo e di Asti.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Arpa Piemonte, allertati dai vigili del fuoco. In pronta reperibilità sono intervenuti i tecnici per i controlli atti a verificare le eventuali ricadute di sostanze tossiche provenienti dalla combustione del materiale contenuto nel capannone, principalmente costituito da abbigliamento.

"Sono state effettuate - riferisce Arpa – misure con strumentazione portatile presso il punto accessibile più vicino all’evento incidentale, presso i recettori più prossimi e nelle zone di probabile massima ricaduta lungo la Statale 231, sia in direzione di Alba che di Bra. A partire dalle ore 22 e a proseguire durante la notte, i sensori hanno registrato le concentrazioni massime di molecole aeriformi nell’area limitrofa all’incendio, pari a circa 200 ppb (parti per miliardo) di COV (composti organici volatili), 0,1 ppm (parti per milione) di HCl (acido cloridrico) e di NH3 (ammoniaca), mentre gli altri parametri di interesse sono risultati al di sotto della soglia di sensibilità strumentale. Allontanandosi di poche centinaia di metri in tutte le direzioni (ivi ricomprendendo il concentrico di Monticello d’Alba e le abitazioni della frazione di Piana Biglini, nel Comune di Alba), le concentrazioni di COV scendevano al di sotto di 50 ppb mentre gli altri parametri risultavano non rilevabili, delineando, per il momento, una condizione assimilabile al normale fondo ambientale".

Arpa fa poi sapere che sono stati eseguiti "anche tre campioni d'aria a distanze crescenti sottovento rispetto al capannone: le analisi di laboratorio funzionali alla determinazione di un ampio gruppo di molecole organiche verranno sviluppate dalla rete laboratoristica di Arpa Piemonte e i risultati verranno forniti nei prossimi giorni (…). Le attività del Servizio di Risposta in Emergenza di Arpa Piemonte continuano nella giornata odierna con l’ulteriore screening a largo spettro delle molecole aeriformi, un ulteriore campionamento dell’aria ad alto flusso e la verifica della gestione delle acque di spegnimento e dei rifiuti".