Cuneo: gli scatti di Grazia Bertano in mostra alla Biblioteca Civica

L'esposizione si intitola “Sguardi dal mondo” e raccoglie immagini scattate in Asia e Africa. "Son donne, uomini e bambini – spiega l'autrice – incontrati in luoghi diversi, ognuno con la propria storia, in mondi molto distanti dal nostro per cultura e per condizioni di vita. Con ognuno di loro c’è stata un’intesa, una richiesta e una risposta che hanno permesso di rubare 'l’anima' per un secondo a queste bellissime persone. Lo sguardo affascina, rivela storia, appartenenza, sentimenti e restituisce al visitatore le stesse emozioni che ha provato la fotografa in quel momento".

L'iniziativa rispetta gli orari di apertura della Biblioteca, dal martedì al sabato.