Re Quagliano accende il weekend di Costigliole Saluzzo

C’è fermento all’ombra dei tre castelli. Le principali associazioni del paese, sotto l’egida del Comune e il coordinamento della Pro loco, sono al lavoro da settimane per l’86ª Sagra regionale dell’Uva Quagliano. Mentre continua la campagna di tesseramento per coinvolgere di più la popolazione, si riparte di slancio con l'obiettivo di incrementare il numero degli eventi e valorizzare le specialità tipiche del paese, come avvenuto negli ultimi due anni con l’altra grande eccellenza del territorio, l’albicocca tonda di Costigliole. In autunno però il re incontrastato è il Quagliano, uva (da cui il vino) che rappresenta l’emblema dell’agricoltura costigliolese e il prodotto d’eccellenza di un territorio, di antica vocazione vitivinicola.

L’aria buona e il microclima mite, unico nei paraggi, hanno attratto nei secoli nobili famiglie che hanno scelto Costigliole Saluzzo come paese elettivo costruendovi dimore, fortezze e palazzi. La collina compresa tra Costigliole e Busca è oggi il luogo di elezione della produzione del Quagliano. Ha una posizione a levante con i filari orientati da Sud a Nord, posti a una altitudine compresa tra i 470 e i 500 metri sul livello del mare, consente di mantenere un vitigno autoctono. Al Quagliano è stata concessa, nel 1996, la Doc Colline Saluzzesi. Ottimo con il dessert, il vino costigliolese è proposto con successo anche in abbinamento ai formaggi freschi o come aperitivo con qualche frutto.

FESTA DA VENERDI’, DOMENICA L’AMARCORD

Il calendario della Sagra che attorno questo prodotto produce tutta una serie di iniziative collaterali, si apre venerdì 22 settembre. La parte fieristica della più importante sagra del paese si svolgerà, invece, domenica il 24.

Proprio domenica, la sera, è previsto il gran finale: al salone polivalente va in scena “Revival Mezzogiorno in famiglia”. Dopo 16 anni dalla partecipazione al programma di Rai 2, la squadra protagonista di quella indimenticabile esperienza organizza una serata amarcord, con la proiezione di video, foto, commenti e tanti aneddoti. Obiettivo, rivivere quei momenti insieme a tutti i sostenitori. Questi i componenti la squadra andata in trasferta a Roma e capitanata da Walter Genre: Sergio Avena, Valter Ellena, Claudio Moro, Giovanni Richard, Celestino Solaro, Mara Cerutti, Silvia Madala, Santina Martino, Ornella Bastonero, Vilma Ramonda.

Tutto nacque da un’idea dell’allora sindaco Milva Rinaudo e dell’assessore Tonino Bertolotto, per dare visibilità al paese. Il gioco a squadre, sotto la regia di Michele Guardì e presentato da Tiberio Timperi e Adriana Volpe, aveva visto Costigliole partecipare a ben 9 puntate, per 5 settimane consecutive. Il sogno di vincere uno scuolabus (in palio per il primo classificato) si infranse ai quarti di finale. Al termine rinfresco offerto dalla Pro Loco Costigliole Saluzzo.

[Nelle foto sopra, ieri e oggi la squadra che partecipò a "Mezzogiorno in famiglia"]

IL PROGRAMMA

Venerdì 22 settembre

Cena con polenta e spezzatino (prenotazioni, Luigi: 3311847944) nel cortile del Municipio in collaborazione con il Gruppo Alpini. Intrattenimento musicale con la musica internazionale del gruppo Soul Train. Dalle 22 la comicità di Marco e Mauro.

Menù: polenta e spezzatino, formaggio, crostata, bicchiere di vino rosso (15 euro).



Sabato 23 settembre

Dalle 21,30 nel cortile del municipio dj set di Biensi e Mux.

Domenica 24 settembre

Dalle 9 apertura mercatino dei prodotti tipici e artigianato locale lungo le vie del paese e apertura mostra fotografica "Immagini fugaci" di Gianpiero Ferrigno presso il Palazzo Sarriod de La Tour.

Alle 10 celebrazione della messa presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Maddalena. Apertura della “Scatolata” con ricchi premi per tutti

Dalle 11.30 inaugurazione della 86ª Sagra Regionale dell’Uva Quagliano con la partecipazione del gruppo bandistico Santa Cecilia di Costigliole Saluzzo, apertura del banco orto-frutticolo allestito dalla Pro Loco Costigliole Saluzzo. Seguirà la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli.

Nel pomeriggio, presso il cortile del palazzo comunale balli occitani con il gruppo LouSerpent. Dalle 16 intrattenimento per bambini e famiglie con sfilata e spettacolo del gruppo Bal do Sabre.

La sera gran finale con “Mezzogiorno in famiglia – Il revival”. La serata, che ha come sottotitolo “Ad un soffio dal pullmino” sarà dedicata alla proiezione video e foto, testimonianze e racconti dei costigliolesi protagonisti diversi anni fadell'avventura su Rai2.

UN’ESPOSIZIONE TUTTA AL FEMMINILE ALLA STAZIONE

Sarà presentata venerdì 22 settembre, alle 18, nell’ex stazione ferroviaria la mostra “Artiste al Binario 1” primo appuntamento della rassegna culturale promossa dall’associazione Attivamente. Il gruppo guidato da Monica Giraudo ospiterà nella nuova sede, da poco sistemata, opere al femminile. In mostra Ornella Bergese, Francesca Corbelletto, Marina Costamagna, Micaela Delfino, Monica Giraudo, Katarina (in foto), Cristina Laugero, Jolanda Pavesi, Alice Perotti, Susanna Savio, Simona Ghigo. Il vernissage sarà accompagnato dalla musica di Cristina Bocca. Aperture jl 23, 24, 30 settembre e 1° ottobre con orario continuato dalle 10,30 alle 18,30.

Riprendono intanto anche gli appuntamenti letterari: sabato 23 settembre alle 16,30 Simona Martinotti, presenta “Libere Uscite – Idee per una donna in fuga: Piemonte” e sabato 30 settembre Mariella Berra dialoga con gli organizzatori sul tema del suo nuovo lavoro: “Discriminazione? No, grazie”.

LE IMMAGINI FUGACI RACCONTANO COSTIGLIOLE E IL MONVISO

"Immagini Fugaci" è il titolo della mostra fotografica che animerà le sale di Palazzo Sarriod de La Tour di Costigliole nei prossimi giorni. Visitabile durante i giorni della Sagra dell’uva Quagliano, è realizzata dal foto-amatore locale Gianpiero Ferrigno.

Nelle ampie sale del piano nobile del gioiello architettonico costigliolese saranno esposte foto su tela di grandi formati e una sezione in bianco e nero, sempre con stampe su tela, dedicata interamente al paese dei tre castelli.

Dice il curatore: «Al centro della mostra c’è la “mia” amata Costigliole, ma non mancano in esposizione altri soggetti: montagne, fiori, laghi attraverso i quali raccontare un territorio, il nostro, ricco di fascino e storia».

Inaugurazione sabato 23 settembre, alle 17. Seguirà rinfresco. Aperture domenica 24 settembre dalle 9 alle 19; sabato 30 settembre dalle 14 alle 18; domenica 1° ottobre dalle 14 alle 18. È possibile visitare la mostra in altri giorni, telefonando al numero 338/82.05.636.