Lettura e sostituzioni misuratori Acda: ecco dove e quando

Acda Spa comunica che effettuerà il servizio di lettura dei misuratori per i consumi di acqua potabile nei Comuni di Bagnasco, Chiusa Pesio, Entracque, Envie e Valdieri nel periodo dal 25 al 29 settembre per il tramite del personale della ditta MBS Group, che esegue le letture per conto di Acda, ed è dotato di tesserino di riconoscimento.

Nello stesso periodo – dal 25 al 29 settembre – Acda Spa provvederà alla sostituzione dei misuratori nei Comuni di Ceva, Dronero, Racconigi, Venasca e Viola attraverso personale della società Sologas Srl dotato di tesserino di riconoscimento.