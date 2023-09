Lo scrittore pisano Marco Mavaldi apre la rassegna di incontri in biblioteca a Chiusa di Pesio

Con l’arrivo della stagione autunnale ripartono gli incontri con gli autori e autrici della biblioteca “E. Alberione” di Chiusa di Pesio gestita da InsiteTours in collaborazione con il comune. Il primo appuntamento è per venerdì 29 settembre alle ore 21 con lo scrittore pisano Marco Malvaldi che presenterà il suo ultimo lavoro “La morra cinese” edito da Sellerio.

Protagonisti indiscussi del libro ambientato a Pineta sono i vecchietti del “BarLume” che troviamo alle prese con un fatto inaspettato: la destra ha vinto le elezioni amministrative, conquistando un feudo rosso più o meno dal 1946. Mentre i Vecchietti si dividono, anche Massimo il barista ha i suoi problemi con la nuova amministrazione: infatti ha difficoltà ad ottenere l'autorizzazione per il suolo pubblico. Ma ben più grave è che nel parcheggio sul retro del Municipio viene rinvenuto un cadavere. È Stefano Mastromartino, studente di filologia della Scuola Normale, che ultimamente passava molto tempo a fare ricerche nella casa del conte Valdemaro Serra Catellani, nobile decaduto il cui antenato aveva intrecciato una corrispondenza con Giacomo Leopardi. Le lettere autografe del poeta, se ritrovate, sarebbero una vera e propria manna per il conte: pare che tra queste ci fosse anche una poesia di rara bellezza, rimasta inedita. Un bel rebus per il vicequestore Alice Martelli che potrà contare sulle pettegole deduzioni dei Vecchietti e su Massimo che, bazzicando in Comune, si rende conto che qualcuno entra un po' troppo spesso in uffici che in teoria non gli competono.

Marco Malvaldi è nato a Pisa nel 1974. Chimico di formazione, si è affermato nel panorama della narrativa italiana grazie alla serie del BarLume di Pineta, dedicata alle indagini poliziesche del barista di provincia Massimo e di un gruppo di anziani signori che frequentano il suo locale.

La serata è organizzata in collaborazione con la libreria itinerante “Profumi per la mente” di Davide Ruffinengo che modererà l’incontro. Davide Ruffinengo è da sempre un libraio indipendente e divulgatore, e con la sua libreria itinerante mette in circolo libri e autori in varie località soprattutto nei piccoli centri.

L’ingresso è gratuito, durante la serata sarà possibile acquistare il libro dell’autore.