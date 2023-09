Nuovo format per "Peccati di Gola" a Mondovì che diventa "Calici e Forchette"

Prime novità per la tradizionale manifestazione enogastronomica che accompagna l'autunno monregalese.

"Peccati di Gola" si rinnova, a partire dal nome e diviene "Calici e Forchette - Peccati di Gola – XXV Fiera Regionale del Tartufo | Colori delle Alt(r)e Langhe".

La manifestazione, in programma nel weekend del 28 e 29 ottobre mantenendo alcune delle iniziative anche mercoledì 1° novembre, si svolgerà per le vie e le piazze di Breo, con una novità che coinvolgerà anche Piazza.

Gli stand saranno esposti in piazza Ellero, via Beccaria, piazza Roma, piazza Cesare Battisti, piazza San Pietro, via Sant'Agostino, piazzetta Comino, via Piandellavalle, piazza Santa Maria Maggiore e corso Statuto. L'amministrazione, come annunciato, garantirà un maggiore coinvolgimento delle aree del Borgheletto, oggetto di un recente maxi intervento di riqualificazione, che dovrebbe giungere a termine nelle prossime settimane.

A Piazza, oltre alla promozione dei monumenti e alle visite guidate, verrà proposto un nuovo “evento nell’evento” dedicato all’Alta Langa e a tutti i sapori del nostro territorio, in collaborazione con la giornalista, scrittrice ed esperta di enogastronomia Anna Prandoni denominato “Colori delle Alt(r)e Langhe’’.

"Tale iniziativa - spiegano dall'amministrazione - attraverso incontri, talk, dibattiti, masterclass, aperitivi e degustazioni guidate, ha come obiettivo la spiegazione ai visitatori di come vengono prodotte le bollicine dell’Alta Langa e come degustarle nel miglior modo possibile, portando il pubblico attraverso un percorso sensoriale del gusto Monregalese animato da personaggi illustri del mondo dell’enogastronomia italiana presenti nelle giornate della manifestazione".

"La modifica del nome della manifestazione - commentano dalla Giunta - ha l’obiettivo di mantenere la tradizione di Peccati di Gola che da oltre 20 anni identifica la città di Mondovì e il periodo dei Santi, ma di gettare le basi per un progetto più ampio che arrivi a riconoscere il nostro territorio come area nevralgica della produzione di Alta Langa".