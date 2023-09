Dronero: auto perde il controllo e sfonda le barriere di protezione della corsia opposta

Intervento della Polizia locale nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 settembre, all’entrata di Dronero, lungo la SP Dronero-Busca. Intorno alle 16, nella curva che precede il parcheggio della Madonnina, un’autovettura ha perso il controllo.

Invadendo la corsia opposta, ha divelto le barriere di protezione oltre il marciapiede rischiando di finire nel fossato a poca distanza.

Tanto lo spavento ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso e, in un punto solitamente trafficato, fortunatamente in quel momento non transitavano altri veicoli o pedoni.

Ingenti invece i danni all’autovettura. Sul luogo, oltre alla Polizia locale, è intervenuto il carro attrezzi per la rimozione.