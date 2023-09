Riprendono la letture animate alla biblioteca di Bra

Con l’arrivo dell’autunno la biblioteca “Giovanni Arpino” di Bra ripone la speciale bicicletta utilizzata per portare le letture animate nei diversi quartieri della città, per far ripartire gli appuntamenti i tradizionali appuntamenti del lunedì pomeriggio presso la sede di via Guala 45.

Si riprende lunedì 2 ottobre 2023 con “Viva i nonni!” a cura di Francesca Franceschina dell’Associazione Officine Zeta; il 9 ottobre si prosegue con i Nasi Rossi dell’associazione Arcobaleno V.I.P. di Alba e Bra che animano “Clauntastorie”; lunedì 16 ottobre Elisabetta Marengo dell’associazione Le 2 Impronte propone “ A volte mi arrabbio, piccola bambina...grandi emozioni”, con la presenza di un amico a 4 zampe; il 23 ottobre protagonista “La strega Rossella” letta dagli animatori dell’associazione Donchisciottesiamonoi, mentre il mese di ottobre si chiude lunedì 30 con le Voci di Mamme che leggono “Chi ha il coraggio?”.

Gli appuntamenti, che rientrano nel progetto “Raccontiamoci storie”, finanziato con il contributo della Fondazione Crc, sono dedicati al bambini dai 3 ai 6 anni e si svolgono in biblioteca a partire dalle 17. Ingresso gratuito, non è richiesta la prenotazione. Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.