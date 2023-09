Skiroll: la Coppa Italia NextPro fa tappa in Abruzzo

La Coppa Italia NextPro di skiroll entra nella sua fase cruciale, che parte dal centro sud Italia.

Ad Alfedena, in provincia de L’Aquila, praticamente al confine tra Abruzzo e Molise, è in programma la quartultima tappa del circuito nazionale.

Le competizioni, valide anche come Coppa Comune Alfedena, sono organizzate dallo Sci Club Alfedena, associazione sportiva dilettantistica, con il contributo della Regione Abruzzo e il patrocinio del Comune di Alfedena.

Grande lavoro in queste settimane da parte del Comitato Organizzatore, presieduto da Arturo Como, per assicurare la perfetta riuscita dell’evento.

Il programma partirà sabato 23 settembre con la sprint da 200 metri a tecnica libera. Al via le categorie Giovanissimi, Children, Giovani, Senior e Master, con orario di partenza della qualificazione alle 14.30 e a seguire le batterie.

Domenica 24 settembre, a partire dalle 9.30, è in programma una mass start a tecnica libera. Distanze di 1 km per Under 10, 2 km per Under 12, 5 km per Under 14, 7 km per Under 16 e 10 km per Giovani, Senior e Master.

La direzione di gara è affidata ad Elena Como.Le premiazioni saranno effettuate a Piazza Sannitica, alle 18.00 di sabato per la sprint e al termine della competizione per la mass start di domenica mattina.