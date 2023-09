Lutto a Busca per la scomparsa improvvisa del musicista Ivan Cavallo, 35 anni

Se ne è andato a soli 35 anni per un malore improvviso ieri sera, venerdì 22 settembre. Dolore e sgomento a Busca per la scomparsa del musicista Ivan Cavallo, insegnante di violino e direttore artistico della scuola di musica Note di Varaita di Venasca. Abitava in frazione San Chiaffredo.

"L’intera città è stata profondamente colpita dalla scomparsa improvvisa di Ivan, un bravissimo ragazzo molto conosciuto a Busca anche grazie al suo ruolo di docente e musicista - commenta il sindaco Marco Gallo -. Siamo vicini in questo momento di dolore al papà Pier Carlo, alla moglie Beatrice ed a tutta la famiglia".

Ha iniziato lo studio del violino all'età di 10 anni, alle scuole medie di Busca, sotto la guida di Vera Anfossi. È proprio lei a ricordarlo con grande affetto: “Un ragazzo che ricordo benissimo, nonostante abbia avuto tantissimi allievi. Era molto timido, ma fin da piccolo mi aveva colpito con questa determinazione nello studio e la volontà di suonare il violino. Fin dalle prime lezioni avevo capito che sarebbe andato avanti. Attraverso il violino si è messo in evidenza da subito. Era un talento e in quei tre anni di scuola è proprio sbocciato. Sono molto scossa per questa tragica notizia”.

Dall’età di 15 anni ha studiato la viola, presso l’ istituto musicale di Busca sotto la guida del prof. Mattia Sismonda, diplomandosi nel 2009 presso il Conservatorio Statale di Musica “A.Vivaldi” di Alessandria.

Ha seguito corsi e masterclasses con i maestri Strehle, Farulli, Vukcevic, Christ, Mallozzi, poi ha frequentato l'accademia “Romanini” di Brescia col maestro Ranieri, e ancora con Yuval Gotlibovich presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano per conseguire il Master of Arts in Music Performance.

Dal 2008 ha collaborato con diverse formazioni orchestrali fra cui Orchestra Camerata Ducale, Orchestra Symphonica Toscanini, Orchestra “B. Bruni”, Orchestra da camera di Lugano, Orchestre des Alpes et de la Mer, suonando in Italia e all' estero. Ha collaborato con direttori come Maazel, Benda, Neschling. Si è unito all'Orchestra Filarmonica di Torino, e all'orchestra d'archi della filarmonica “11 archi”, e suonando con solisti come Bahrami, Karkkainen, Cohen. Ha suonato con l'ensemble di musica antica “MI LA RE SOL”.

È stato docente di violino e viola presso gli Istituti Musicali di Busca e di Dronero.

Lascia la moglie Beatrice, il papà Pier Carlo e parenti tutti.

Per accertare le cause della morte, sulla salma di Ivan Cavallo verrà eseguita l'autopsia. Non è ancora nota dunque la data dei funerali.