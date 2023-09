Circolo Pd Savigliano: gli appuntamenti dell'Ottobre Democratico

È tempo di Feste Democratiche per il PD. Ai vari livelli si stanno susseguendo eventi e iniziative sull'attualità politica e anche il Circolo di Savigliano, come tutti gli anni, si accinge ad organizzare momenti di confronto e occasioni di incontro.

Sulla scia della riuscita iniziativa dell'anno scorso, la Segreteria del PD cittadino ha presentato all'Assemblea del Circolo del 21 settembre il calendario di eventi in programma per l'OTTOBRE DEMOCRATICO 2023. La formula quest'anno prevede 4 appuntamenti con cadenza settimanale e la conferma del tradizionale pranzo conviviale di autofinanziamento previsto per domenica 22 ottobre, in quanto il sostentamento del Circolo è fondamentale per poter svolgere l’attività politica.

Si parte con una puntuale disamina del primo anno di amministrazione Portera a Savigliano, di cui il PD, all'interno del gruppo consigliare SPAZIO SAVIGLIANO, rappresenta certamente la principale forza di opposizione che attraverso interrogazioni, interpellanze, petizioni e azioni politiche ha influenzato non poco l'attività della nuova amministrazione alle prese con un insediamento complicato in termini di deleghe, ritardi nelle decisioni e diversi ripensamenti dovuti spesso alla poca pratica amministrativa e all'inesperienza della giunta. Per questo ci è sembrato un segnale importante avviare il calendario di eventi con la serata in programma mercoledì 4 ottobre alle ore 20.45 dal titolo: "SPAZIO SAVIGLIANO: un anno di opposizione", in cui i tre consiglieri comunali, Paolo Tesio, Giorgia Seliak e Jack Calcagno si susseguiranno in una presentazione puntuale degli interventi e delle battaglie fatte finora e dei principali nodi critici dell'amministrazione Portera che sta portando ad una crescita dei costi della struttura comunale e una spesa consistente per iniziative spesso estemporanee che non sarà semplice mantenere nei prossimi anni, un significativo ritardo in decisioni importanti come la ristrutturazione della Piscina e una politica urbanistica decisamente largheggiante che dopo gli sventati parcheggi in piazza Turletti, ora propone interventi molto impattanti di fronte al parco più amato dagli saviglianesi, che rischiano di comprometterne la fisionomia.

La seconda serata in programma è una tavola rotonda con educatori, psicologi e professionisti del settore per parlare dei giovani di oggi, un confronto aperto organizzato e dedicato ai ragazzi, prevista per venerdì 13 ottobre alle ore 20.45.

I due temi di fondo di Ottobre Democratico avranno invece due serate dedicate a partire da venerdì 20 ottobre con l'evento dedicato al LAVORO, in cui si parlerà della sfida del salario minimo e i temi aperti fra diritti e sicurezza, in cui sono previsti gli interventi dell'on. Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del PD e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, e dell'Avv. Giorgia Seliak, esperta di diritto del lavoro.

A concludere il mese di eventi l'incontro di venerdì 27 ottobre dedicato all'AMBIENTE, intitolato "sfide di un cambiamento climatico in corso" con la partecipazione di Roberto Cavallo, CEO di Erica, esperto del ciclo dei rifiuti e collaboratore di tante amministrazioni comunali in temi ambientali, che si confronterà con Claudio Cussa, Guido Chiesa e Paolo Tesio in un dibattito aperto sui temi di cocente attualità che sono sotto gli occhi di tutti con uno sguardo particolare anche a quanto si può fare a livello locale.

Tutti gli incontri si svolgeranno nella sala del "Centro Culturale Saviglianese" di piazza Nizza a Savigliano. Allo stesso tempo, da giovedì 28 settembre dalle 17 alle 19 riprende la sperimentazione dell'apertura della sede di via Trossarelli 8 tutti i giovedì alla stessa ora al fine di consentire agli iscritti e ai cittadini di informarsi, fare segnalazioni relative all'amministrazione della città o anche semplicemente incontrare e conoscere il Circolo.

Tutti gli aggiornamenti degli eventi e della attività sono reperibili sul sito www.pdsavigliano.it e sulle pagine social del Circolo presente su Fb e Instagram.