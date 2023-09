Ciclismo, Europei strada: Elisa Balsamo sfortunata, cade all'ultimo giro nella prova in linea donne élite

La fortuna non sorride ad Elisa Balsamo (e all'Italia) nella prova in linea donne élite degli Europei di ciclismo su strada.

La campionessa cuneese è vittima di una scivolata in curva all'ultimo giro, che ne compromette la gara, proprio nel momento decisivo.

Quinto posto per Silvia Persico; successo dell'olandese Mischa Bredewold.

Il rammarico del CT Paolo Sangalli (Federciclismo): "La caduta di Elisa ci ha costretto a organizzare una nuova tattica. Peccato, perché abbiamo fatto bene quello che ci eravamo prefissati e le sensazioni erano buone."

Gli fa eco Silvia Persico: "Ottime sensazioni, ma la caduta di Elisa ci ha disorientato. Quando è andata via la Bredewold io ed Elena non siamo riuscite a chiudere. Sullo strappo ho provato a tenere per fare la volata, ma le altre sono andate meglio."