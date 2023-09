Volley: definito lo staff tecnico dell’Under 18 Femminile della VBC Valle Stura

La V.B.C. Valle Stura è lieta di annunciare l'arrivo di due nuovi membri nel suo team di allenatori. Questa mossa riflette l'impegno dell’associazione nell'offrire la massima qualità di allenamento per i giovani atleti e l'ambizione di costruire un futuro di successo.

Il primo allenatore, Valerio Bruno, è un volto noto all'interno della V.B.C. Valle Stura, avendo giocato nel club in passato e fatto parte del direttivo della società. Ciò che rende ancora più eccezionale la sua nomina è la sua vasta esperienza nel mondo del volley, avendo allenato con successo in FIPAV negli anni passati. Il ritorno di Valerio alla V.B.C. Valle Stura è stato accolto con grande entusiasmo da parte della società e dei giocatori.

Il secondo allenatore, Matteo Merana, è invece un ragazzo cresciuto nelle giovanili della V.B.C. Valle Stura. A soli 20 anni, sta affrontando la sua prima esperienza come allenatore. Questo passo dimostra la volontà della società di investire nel futuro. L'annuncio dei nuovi allenatori rappresenta un passo importante per la V.B.C. Valle Stura e segna l'inizio di una nuova fase nella crescita e nello sviluppo della squadra Under 18 Femminile.

La società è fiduciosa che questa decisione porterà a risultati positivi e che le giovani atlete avranno l'opportunità di imparare e crescere con il supporto di due allenatori qualificati. La VBC Valle Stura è sempre aperta a chiunque voglia avvicinarsi al meraviglioso mondo della pallavolo.

Se siete interessati a unirvi a noi o semplicemente saperne di più sulla nostra società, non esitate a contattarci. Siamo anche attivi sui social media, seguici su Instagram (@vbcvallestura) e sulla nostra pagina Facebook (VBC Valle Stura) per rimanere aggiornati su tutte le nostre attività, eventi e novità.