A Pollenzo inaugura una rassegna per ricordare Teresa Uhlmann

Domenica 1 ottobre presso il Centro Incontro Comunale di Pollenzo – Spazio Eventi, in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del comune di Bra, sarà inaugurata una mostra dedicata all’artista Teresa Uhlmann scomparsa nel 2022. Nella mostra saranno presenti ceramiche, sculture, oggetti in vetro fusione e quadri. Dalla voce di alcuni critici che l’hanno conosciuta, si può comprendere l’estrema sensibilità e creatività di una donna che ha fatto dell’arte e del colore la sua vita.

Afferma Clizia Orlando: "La disposizione degli oggetti-scultura di Teresa Uhlmann ci accompagna in una dimensione onirica, in un mondo in cui presenze semplici, legate quasi ad una dimensione ludico-infantile ci raccontano una favola nuova. L'ecletticità dell'artista evidenzia il rapporto di Teresa con l'arte, vario, ampio ed aperto ad ogni esperienza, ricerca e proposta."

Commenta Raoul Molinari: "L'impegno artistico di Thérèse Uhlmann è in continuo divenire per ispirazione e per l'originale ricerca di materiali…Pittura e scultura si fondono e si alternano con una facilità espressiva piacevolmente leggibile e fruibile senza mai scendere nel banale e nello scontato. Questa peculiarità si sta accentuando nelle sue opere che si possono definire della "maturità", una maturità vissuta con spirito innovativo e che quindi presenta le connotazioni di un'ulteriore evoluzione artistica positiva."