Cuneo, in trecento alla festa a pedali di “Bimbimbici [FOTO]

Nell’ambito delle diverse iniziative del Cuneo Bike Festival, ieri, domenica 24 settembre, è partita da via Roma a Cuneo la pedalata di “Bimbimbici: una festa a pedali”, la manifestazione nazionale di Fiab che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi.

L’evento ha coinvolto oltre trecento persone di cui un centinaio di bambini che hanno silato per le vie cittadine guidati dai volontari di Fiab Bicingiro.

La terza edizione del Cuneo Bike Festival prosegue intanto con gli ultimi appuntamenti. Domani, martedì 26 settembre, dalle 7.15 alle 9.30, in piazza Europa, si va “Al lavoro in bicicletta: Bike to work”, una giornata dedicata a tutti coloro che vanno al lavoro in bicicletta a cui sarà offerto un momento di condivisione e la colazione.

Dalle 17 alle 18.30 presso l’impianto ciclismo con ritrovo all’Infopoint del Parco Fluviale, iniziano “I martedì in Mtb: mini corso pratico di guida”, il corso base sulla bicicletta per i bimbi di 8-11 anni con nozioni teoriche e permetteranno ai piccoli ciclisti di avvicinarsi al mezzo con maggior consapevolezza. I partecipanti devono essere provvisti di bicicletta, casco, una camera d’aria. Possibilità di noleggio bicicletta. Quota di partecipazione 15 euro. Info e iscrizioni chiamando il numero 0171.444501 o scrivendo a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.

Il corso continuerà martedì 3 ottobre con gli esercizi su circuito e martedì 20 ottobre con un’escursione lungo la pista ciclabile di lato Gesso.