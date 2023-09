Valdieri indice un'asta pubblica per tre veicoli comunali

Il Comune di Valdieri rende nota l’intenzione di procedere con esperimento di gara per alienare a mezzo di asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base d’asta, al miglior offerente, i seguenti veicoli non più in uso ai servizi comunali:

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo del Comune di Valdieri, Piazza della Resistenza, 2, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la dicitura “Asta pubblica per la vendita di veicoli – lotto/i n./nn. ___” specificando il lotto o i lotti per cui si intende presentare offerta, entro le ore 12 del giorno 3 ottobre 2023.