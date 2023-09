A Savigliano debutta “Saviàn street market”

Un nuovo “format” sta per debuttare sulla scena saviglianese insieme a “Meating”. È “Saviàn street market”, iniziativa che vedrà scendere in strada commercianti e negozi saviglianesi con i loro prodotti e le loro offerte, animando vie e piazze in contemporanea con la kermesse dedicata alla carne bovina Piemontese.

La nuova iniziativa si svolgerà sabato 30 settembre – dalle 9 alle 20 – nelle principali vie del centro storico saviglianese: via Torino, via Alfieri, piazza Santarosa e corso Roma.

I saviglianesi, e coloro che giungeranno in città, potranno approfittare di “Meating” per un giro in centro e fare shopping nei negozi della città.

La domenica, 1 ottobre, ci sarà invece il mercato ambulante straordinario.

Dopo il debutto, l'intenzione è di replicare “Saviàn street market” anche in altri periodi dell'anno.

«Si tratta di un'idea nata osservando la soddisfazione dei commercianti saviglianesi dopo la Piccola Fiera d'Estate dei mesi scorsi – spiega l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Abbiamo ideato questo “format” per animare le vie del centro storico e offrire la possibilità di acquisto presso i negozi cittadini, contestualmente alle principali manifestazioni dell'anno. La nostra intenzione è infatti quella di proporre questo modello anche contemporaneamente ad altri eventi».