Imperial Dance Academy premia i suoi campioni

La Imperial Dance Academy di Cuneo ha inaugurato oggi la nuova stagione 2023/2024 al Varco di Cuneo alla presenza di oltre 150 invitati ed alcuni rappresentanti delle istituzioni locali.



L’accademia di ballo fondata nel 2015 da Eros Ghio che, dopo anni di attività come ballerino, coreografo e insegnante in alcune delle più belle città italiane ha voluto creare nella sua città di origine un luogo dove poter trasmettere la passione per il ballo, nasce così Imperial Dance Academy che propone diverse attività nel campo del ballo e non solo, a partire dalle Danze Latino Americane, Caraibiche e il Liscio Tradizionale Piemontese offre inoltre corsi di Zumba Fitness, Kizomba e diversi corsi per i più piccini.



Presenti alla serata il Presidente delle Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) del Piemonte Giovanni Petrilli e l’Assessore ad Ambiente, Parco Fluviale, Protezione Civile e Verde Pubblico del Comune di Cuneo Gianfranco Demichelis che si sono detti fiduciosi affinché una competizione agonistica arrivi finalmente a Cuneo. Sfida che l’Accademia ha subito raccolto e condiviso con l’ampia platea presente alla presentazione.



Molto attiva nella attività sportiva l’Accademia ha infine premiato i suoi campioni che si sono distinti in questa stagione con importanti risultati ottenuti in campo nazionale e per aver raggiunto le finali dei Campionati Italiani.



Ecco l’elenco degli atleti premiati che vanno dai 13 ai 69 anni a dimostrazione che questo è uno sport che non ha limiti di età:



Pietro Saccardi

Latin Style Tecnica 6° Classificato - 13 anni



Leonardo D’Angelo

Latin Style Tecnica 6° Classificato - 15 anni



Alyssa Arzani

Latin Style Tecnica 2° Classificata - 19 anni



Marie Dessous e Luca Demaria

Danze Caraibiche 2° Classificati - 57 e 50 anni



Elisabetta Martina e Giuseppe Bertaina

Liscio Tradizionale Piemontese 1° Classificati - 69 e 62 anni



La serata si è conclusa con ballo sociale con il noto DJ torinese Adriano Ghelli.