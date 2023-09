Erik Ahlstrom ad Alba per il lunedì dedicato al 'plogging', la disciplina che unisce corsa e raccolta rifiuti

Ci sarà anche Erik Ahlström lunedì 2 ottobre per la giornata dedicata al plogging dal Comune di Alba! Lo svedese, reduce dalla partecipazione al World Plogging Championship di Genova, sarà il testimonial dell’appuntamento mensile promosso dal Comune di Alba e che prenderà il via da piazza Varda, all’angolo con Corso Langhe e davanti al supermercato Prestofresco ad Alba.

L’appuntamento si rinnova dopo la decisione da parte dell’amministrazione comunale di istituzionalizzare il plogging e le giornate ad esso dedicate, con la creazione di un Albo dei Plogger. L’iniziativa è promossa dal Comune di Alba in collaborazione con Egea Ambiente, STR, Podisti Albesi, i quartieri Moretta Langhe e Moretta 2, la scuola Best English e la Cooperativa ERICA. Per questa giornata inoltre alcuni gruppi saranno guidati da un trainer del Best English in cui si farà conversazione in Inglese. E sarà anche un’occasione per conoscere il buon Erik, che nel 2016 per primo ha coniato il termine plogging (unione della parola svedese plocka upp (raccogliere) e dell'inglese jogging) dando vita al trend che raccoglie consensi e adesioni ormai in tutto il mondo. Il plogging, secondo Ahlström, è un modo per ottimizzare il tempo utilizzato normalmente per l'allenamento, facendo anche qualcosa di positivo per lo spazio in cui si vive.

La plogging session di lunedì 2 ottobre prevede il ritrovo in piazza Varda alle 18 per la consegna dei kit (composto da guanti e sacchi dedicati) e la creazione delle squadre, saluti e briefing iniziale. A seguire i partecipanti si potranno spostare liberamente nell’area circostante per l’attività, con rientro previsto per le 19,30 dove avverranno le operazioni di pesatura e il debriefing. Al termine, rinfresco per tutti.

L’iscrizione può avvenire singolarmente o a squadre di 5 persone e deve essere fatta attraverso la compilazione del Google Form a questo link: https://forms.gle/jpde8TW59e5D1q1VA (Accessibile anche attraverso il QR Code in locandina). Per info: giulia.rosa@cooperica.it e gruppopodistialbesi@gmail.com.

Per chi vorrà, se maggiorenne e residente nel Comune di Alba, sarà possibile in loco registrarsi all’albo dei plogger appena istituito: gli iscritti riceveranno la sacca personalizzata del plogger, un certo numero di sacchi dedicati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati (bianchi semitrasparenti con banda rossa) e degli adesivi che andranno attaccati per identificare i sacchetti prima della loro esposizione, nei giorni dedicati alla raccolta da parte della ditta Egea. In questo modo sarà possibile svolgere plogging anche in autonomia. Per informazioni sull’albo è possibile scrivere alla mail: ambiente@comune.alba.cn.it.

Con l’istituzionalizzazione del plogging, Alba ha deciso di dedicare il primo lunedì del mese a questa attività sportiva che coniuga corsa e pulizia del territorio: il prossimo appuntamento è in programma per lunedì 6 novembre.