Riparte a Dronero la magia di Blink, con tante proposte per grandi e piccini

A Dronero, il Circolo Magico Blink è da quasi 10 anni una delle più attive realtà del territorio.

Verrà inaugurato venerdì, 29 settembre, il nuovo anno magico, con un’importante conferenza per i soci: ospite d’eccezione Max Vellucci, il noto mentalista apparso recentemente alla trasmissione televisiva “I Soliti Ignoti”. Ricominceranno anche le serate di Magic Caffè, preziosi momenti di ritrovo, arricchimento ed esercitazione per i maghi, mentre sono aperte le iscrizioni per la “SQuola di magia” che ripartirà a novembre: aperta a tutti, sarà l’occasione per appassionati ed aspiranti maghi per imparare i segreti dell’arte dell’illusione.

Preziose per il Circolo sono anche le attività di volontariato, tra le quali Blink Social che vede impegnati i soci una volta al mese in diverse case di riposo del territorio: “Ogni mese scegliamo una struttura con l’intento di portare magia ed allegria alle persone anziane - raccontano i maghi Ricky e Beppe, da cui è partita l’idea - È un’esperienza umanamente incredibile, ogni volta un’esplosione di gioia. Vedere i loro sorrisi è la cosa più bella!”

Oltre alle serate per i soci, alle conferenze, alla sQuola ed alle attività di volontariato, da sempre Blink propone tutta una serie di spettacoli aperti al pubblico, al fine di diffondere e far vivere la bellezza della magia a più gente possibile. Anche quest’anno la rassegna magica Sim Sala Blink porterà nei teatri di Dronero, Busca e Cuneo illustri artisti internazionali, con sorprendenti esibizioni per grandi e piccini.

Ad inaugurare la stagione sarà uno spettacolo tutto firmato Blink, “Il Giro del mondo in 80 magie”, con protagonisti i maghi del circolo. Si tratta di un coinvolgente show liberamente ispirato al romanzo "Le tour du monde en quatre-vingts jours" di Jules Verne. Adatto a tutta la famiglia, condurrà grandi e piccini in un viaggio tanto immaginario quanto reale ed incredibile.

“Gli incontri, le scoperte, la meraviglia, le magie di un viaggio ricco di stupore...". Appuntamento sabato 7 ottobre, alle ore 21, presso il Cinema Lux di Centallo.

"La magia è anch'essa una cura – dice Giorgio Barbero, presidente di Blink - Un sintonizzarsi all'altro trasmettendo stupore e sorrisi. Questo è ciò che ci smuove, perché se indubbiamente è impegnativo portare avanti le varie attività, non dimentichiamo mai il nostro intento primario: coltivare e divulgare la nostra passione per l’illusionismo, sotto il denominatore comune della Felicità!”.

Ingresso unico 7 euro, la serata è organizzata in collaborazione con la Croce Rossa di Centallo.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dai Comuni di Dronero, Busca e Cuneo, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.