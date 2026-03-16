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Attualità | 16 marzo 2026, 19:29

Osteoporosi e artrosi: a Piasco una serata informativa con il dottor Scagnelli

Martedì 17 marzo alle 21 al Salone della Casa di Riposo l’incontro pubblico dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie delle ossa

Il dottor Roberto Scagnelli

Il dottor Roberto Scagnelli

Per informare la popolazione su questi temi, martedì 17 marzo alle 21, nel Salone della Casa di Riposo di Piasco, si terrà un incontro pubblico dedicato alla prevenzione e alla conoscenza di osteoporosi e artrosi.

Ospite della serata sarà il dottor Roberto Scagnelli, primario emerito di Ortopedia dell’Asl Cn1 e presidente e fondatore dell’associazione “L’Uomo che cammina”, che guiderà il pubblico in un momento di approfondimento su due patologie molto diffuse, soprattutto con l’avanzare dell’età.

Malattie come osteoporosi e artrosi possono infatti avere importanti ripercussioni sulla qualità della vita delle persone, arrivando in alcuni casi a compromettere la capacità lavorativa e la piena autonomia nella vita quotidiana. Uno stile di vita inadeguato, caratterizzato da sedentarietà e obesità, insieme al progressivo invecchiamento della popolazione, contribuisce ad aumentare la diffusione di queste patologie.

L’osteoporosi, in particolare, è una malattia delle ossa provocata da diversi fattori e colpisce soprattutto le donne, anche a causa dei cambiamenti legati alla menopausa. Spesso i sintomi compaiono quando la patologia è già in fase avanzata, ma la prevenzione e una diagnosi precoce possono fare la differenza.

Come ricordano gli specialisti, “la prima terapia è una buona diagnosi”: individuare precocemente la malattia e intraprendere un percorso terapeutico adeguato permette infatti di ridurre la disabilità, migliorare la prognosi e aumentare l’aspettativa di vita, oltre a contenere i costi sociali ed economici legati alla gestione di queste patologie.

L’incontro sarà a ingresso libero e offrirà anche la possibilità ai partecipanti di porre domande direttamente al relatore, creando un momento di confronto e informazione aperto a tutta la cittadinanza.

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