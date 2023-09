Cuneo: dal 4 ottobre via alla vendita degli abbonamenti per la nuova stagione del teatro Toselli

Mercoledì 4 ottobre prenderà il via la vendita degli abbonamenti per la stagione 2023-2024 del Civico teatro Toselli, che comprende 20 spettacoli (di cui 3 fuori abbonamento).



Dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 20 del 4 ottobre sarà possibile acquistare gli abbonamenti “FEDELTÀ” (17 spettacoli) alla biglietteria del teatro, mentre a partire dalle ore 21 e fino alle ore 14 di giovedì 5 ottobre gli abbonamenti si potranno acquistare on line. Nella giornata di giovedì 5 ottobre saranno messi in vendita gli abbonamenti "OTTO" e "QUATTRO" spettacoli. Dalle 15 alle 20 alla biglietteria del teatro e a partire dalle 21 (e fino alle 14 di venerdì 6 ottobre) in modalità on line.



Quest’anno, inoltre, è previsto un abbonamento dedicato agli under 29: 3 spettacoli da scegliere all'atto dell'acquisto tra i 17 titoli disponibili. Gli abbonamenti saranno acquistabili il 5 ottobre, dalle 15 alle 20, alla biglietteria del teatro e successivamente nelle giornate di mercoledì 11, 18 e 25 ottobre, dalle 9 alle 12, sempre alla biglietteria del teatro.



Al fine di garantire pari opportunità di accesso all’acquisto degli abbonamenti il teatro viene suddiviso a metà: alla biglietteria del teatro verrà venduta la sezione sinistra, on line verrà venduta la sezione destra e i posti rimasti invenduti. Gli abbonamenti saranno acquistabili solamente prima dell'avvio della stagione, successivamente sarà possibile acquistare solo i biglietti per i singoli spettacoli.



I biglietti per i singoli spettacoli saranno messi in vendita a partire dal 6 ottobre. Alla biglietteria del teatro il 6 ottobre dalle 15 alle 20 e successivamente i mercoledì feriali dall'11 ottobre 2023 al 17 aprile 2024 dalle 9 alle 12 e dalle ore 16 del giorno dello spettacolo (sempre alla biglietteria del teatro). Dalle 15 di venerdì 6 ottobre e sino a fine stagione sarà possibile procedere agli acquisti on line.



Per ogni transazione si potranno comprare un massimo di 4 titoli di accesso. È possibile il pagamento tramite bancomat e carte di credito (mentre non si accettano assegni).



Maggiori informazioni alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html



Per avere informazioni sugli spettacoli della stagione 2023/24: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/stagione-teatrale-2023-2024.html



Per maggiori informazioni o acquisti rivolgersi all’Ufficio Spettacoli (Tel. 0171 444812/818 dal lunedì al venerdì al mattino – email spettacoli@comune.cuneo.it ) oppure online su www.comune.cuneo.it/cultura/teatro.