Fine settimana ancora dai tratti estivi

L'alta pressione sembra non volerci abbandonare, prolungando ancora il periodo tardo estivo e concedendo solo a tratti spazio a perturbazioni e piogge. Anche questo fine settimana vedrà prevalere caldo e bel tempo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi giovedì 28 settembre a martedì 3 ottobre.

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per via di nubi alte e velature, anche se data la stabilità atmosferica saranno possibili le prime nebbie al mattino sulle aree di pianura più depresse e nelle vallate di Langhe e Monferrato.

Le temperature saranno ancora abbondantemente sopra la media del periodo, regalando un altro scorcio di tarda estate. Le massime potranno arrivare fino a 28/29 °C tra sabato e lunedì, e le minime saliranno fino 19/20 °C, mentre nelle aree più fresche partiranno tra i 14 e i 16 °C.

Venti pressochè assenti o deboli variabili, condizione che favorirà un accumulo di inquinanti.

Da mercoledì 4 ottobre.

La pressione tenderà ad abbassarsi, ma non cambierà ancora molto a livello di fenomenologia se non per un aumento delle nubi, mentre le temperature tenderanno a calare ma rimanendo ancora oltre lamedia.

Meteo Green

https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/

Previsioni stagionali