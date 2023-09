Alba, l’edicola di Piazza Risorgimento non chiuderà

Lieto fine per la vicenda che rischiava di mettere fine all’attività di vendita riviste e giornali dell’edicola-chiosco di Piazza Risorgimento ad Alba.

Il gestore Gianni Rosso ha trovato un accordo con il Comune e gli altri soggetti coinvolti, l’Associazione Commercianti Albesi e il proprietario della licenza Gianni Carbone, per cui continuerà l’attività nella centralissima piazza della capitale delle Langhe.

“Riprenderemo la vendita dei quotidiani la prossima settimana, probabilmente martedì, giusto il tempo di riorganizzarci. Ho ringraziato il sindaco Carlo Bo che si è interessato personalmente e ringrazio di cuore tutte le persone che si sono attivate e hanno manifestato nei nostri confronti affetto e vicinanza. Sono contento di poter continuare a svolgere questo servizio che ritengo utile per la nostra comunità cittadina”.

Una buona notizia dunque per tutti gli albesi, particolarmente per gli anziani che non trovando il loro giornale preferito in quella che comunemente viene chiamata Piazza Duomo, dovevano fare parecchia strada in più per acquistarlo.