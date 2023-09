Passaggio generazionale nelle imprese: a Ceva l'incontro di Confartigianato Cuneo

Il passaggio generazionale è un momento cruciale nella vita di una azienda, perché implica il trasferimento da una generazione all’altra di un vero e proprio patrimonio di saperi e competenze acquisite in anni di esperienza. Il cambiamento investe non soltanto il nucleo familiare dell’imprenditore, ma anche l’insieme di relazioni con il territorio e i rapporti con i dipendenti. Per tali motivi il processo di ricambio deve essere gestito in modo consapevole.



Confartigianato Cuneo ha organizzato un momento di confronto per approfondire la tematica e illustrare le soluzioni proposte alle aziende lo scorso 28 settembre, presso la Sala Riunioni dell’Ufficio di Zona di Ceva.



Dopo i saluti istituzionali di Enrico Molineri e Giorgio Merlino, presidente e vicepresidente di Zona, si è passato agli approfondimenti tecnici con gli interventi di Diego Mozzali, vicedirettore Confartigianato Imprese Cuneo; Paolo Viglino, Notaio in Ceva; Dionigi Ramondetti, Direttore Crediti Banco Azzoaglio; Raffaella Gavazza, Psicologa. Tra normativa legale, strumenti come holding e trust, rapporto con gli istituti bancari e necessario cambio di mentalità, i relatori hanno offerto una panoramica sulle modalità per affrontare questa importante fase nella vita delle aziende.



In conclusione, Luca Fiorentino, vicepresidente vicario del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Cuneo, ha spiegato come l’Associazione e il gruppo giovanile possono affiancare le nuove leve dell’artigianato e dell’imprenditoria cuneese in questo come in altri frangenti.



«Le imprese familiari – ha commentato il presidente zonale Enrico Molineri – rappresentano l’ossatura dell’intero sistema produttivo italiano. Negli ultimi anni sono quelle che hanno maggiormente resistito alla crisi, contribuendo a dare stabilità all’economia del Paese. E sempre le aziende di famiglia ottengono oggi importanti performance sui mercati esteri anche grazie all’innovazione. Unico neo in alcuni casi è proprio il passaggio generazionale, che si dimostra ancora troppo ingessato e di difficile approccio. Spesso subentrano resistenze psicologico-affettive, o vengono a mancare nel perimetro familiare competenze adeguate, o ancora, le pratiche burocratiche si presentano lunghe e troppo complesse. Riguardo a tale problematica, che nei prossimi cinque anni toccherà oltre il 50% delle aziende a conduzione familiare, Confartigianato Cuneo è in grado di offrire il sostegno e le professionalità adeguate a realizzare un sereno e proficuo passaggio generazionale».