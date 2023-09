Limone Piemonte, Riserva Bianca cerca personale per la stagione invernale

La LIFT Spa, società che gestisce gli impianti di risalita di Limone Piemonte, ricerca personale per la stagione invernale per le seguenti posizioni:

• ADDETTI AGLI IMPIANTI

• GATTISTI

• INFORMATICO

• ADDETTO ALLA SICUREZZA PISTE

• ELETTRICISTI

• ADDETTI ALLE BIGLIETTERIE



È possibile candidarsi inviando il proprio curriculum vitae via mail all’indirizzo info@riservabianca.it