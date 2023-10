Bra, un pieno di solidarietà per il banco di beneficenza dell’Aghav

Divertimento+solidarietà, che combo! A Bra, durante la manifestazione “ Pro Loco in Città ” dello scorso 23 settembre, oltre agli stand enogastronomici, ce n’era uno in più. Qui si estraevano a sorte bellissimi premi, ma con un particolare: il ricavato è andato a sostenere le attività dell’Aghav (Associazione genitori handicap volontari) a favore dei diversamente abili.

Così Erika Cagliero: "Vogliamo ringraziare tutti i commercianti di Bra (e non), che hanno contribuito con omaggi e donazioni. Siamo riconoscenti a tutti i volontari che hanno lavorato per la realizzazione del banco".Grazie al sostegno degli associati, questa piccola grande realtà solidale è diventata un punto di riferimento e un motivo di orgoglio per la città di Bra. Oggi l’Aghav conta una ventina di educatori, che operano dal 1981 nel quartier generale di via Molineri, 14/A.

Qui il sorriso è d’obbligo, come il desiderio di sentirsi un po’ a casa. Se cercate un pomeriggio che vi scaldi il cuore, sapete dove andare: siamo sicuri che non vorrete più andar via!