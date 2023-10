L'Itis "Delpozzo" di Cuneo si presenta ai futuri iscritti. Oltre 400 persone al primo evento di orientamento

Sono state 412 le persone che martedì 26 settembre hanno partecipato alla giornata di presentazione dell’ITIS “M. Delpozzo” di Cuneo.

Al preside Ivan Re abbiamo chiesto le sue impressioni dopo questo partecipato momento: “Permettetemi anzitutto di ringraziare le ragazze, i ragazzi, i tanti genitori e persino alcuni nonni che vi hanno preso parte. Il nostro scopo era di fornire un primo approccio verso l’importante passo della scelta della scuola superiore. Importante perché da questa si determinerà il proprio futuro che, nell’ITIS, può portare sia alla prosecuzione con profitto verso l’università che a un impiego pressoché immediato in posti di lavoro di alta specializzazione.”

Un momento importante per genitori e figli che hanno potuto toccare con mano l’innovazione didattica e tecnologica messa in opera in questi ultimi sei anni. Dalla didattica per ambienti di apprendimento così piaciuta agli studenti (ogni cambio ora un micro intervallo) e agli insegnanti (per la possibilità di adattare le aule alla materia) sino all’innovazione tecnologica che nel corso di questo anno porterà a tre nuovi laboratori di informatica, due di logistica uno di meccatronica senza escludere il mondo umanistico con le nuove aule dedicate all’apprendimento della letteratura e delle lingue straniere con sistemi multimediali oltreché verso la scoperta della fisica attraverso dotazioni tecnologiche dotate di sensori o delle biotecnologie sanitarie tramite lo studio del corpo umano con innovative dotazioni tridimensionali che permetteranno agli studenti di avvicinarsi all’anatomia e alla biologia in modo divertente e professionale.

Preside, alcune famiglie non hanno saputo dell’evento. Cosa può suggerire? “A loro dico di non preoccuparsi perché lo ripeteremo il 16 ottobre presso la scuola e potranno iscriversi sul nostro sito orientamento.itiscuneo.edu.it”

Un’ultima domanda al preside. Se lei dovesse dare un consiglio a queste ragazze e ragazzi cosa direbbe loro? “Gli direi che l’ITIS di Cuneo è una scuola bella, con grandi opportunità di crescita professionale e umana. Una scuola che richiede impegno e che offre prospettive. Lo dimostra il fatto che hanno frequentato l’ITIS ingegneri, medici, presidi, ecc…. . Oltretutto anche il sito eduscopio.it pone l’ITIS di Cuneo a un livello di eccellenza rispetto alle scuole della stessa tipologia sul territorio. Mi permetta di chiudere consigliando alle famiglie e ai loro figli di fare un percorso di scelta consapevole, senza andare dietro ai luoghi comuni, ma guardando alla sostanza. L’ITIS di Cuneo è un luogo dove prima di tutto si impara un metodo di studio adatto ad affrontare le scelte future".