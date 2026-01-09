Fiamma Olimpica a Bra, l'assessore Matera: “Orgoglio vivere l’atmosfera anche solo 45 minuti”

Anche l’assessore allo Sport di Bra Francesco Matera si è espresso a proposito del passaggio di domenica 11 gennaio, dalle 8.30, della Fiamma Olimpica in vista dei Giochi Olimpici invernali numero 25 di “Milano – Cortina 2026”. Un evento che ritorna in Italia dopo i fasti di Torino 2006.

“Come Comune, Amministrazione e Città è un motivo d’orgoglio perché le Olimpiadi ritornino in Italia dopo l’esperienza di vent’anni fa con Torino 2006. – ha esordito Matera - Un orgoglio che la Fiamma Olimpica passi anche solo per 45 minuti circa a Bra, nel nostro territorio, dando tantissima visibilità”.

“È soprattutto bello vedere un certo entusiasmo che la Città ha dimostrato con le varie domande fatte sia direttamente, sia indirettamente sui social e dal vivo, per sapere il percorso e tutta l’iniziativa in sé di domenica. – ha ancora puntualizzato - È al tempo stesso motivo d’orgoglio pensare che qualche piccolo chilometro sia stato percorso a Bra, con la fiaccola partita da Atene e toccando tutte le nostre terre, prima dell’arrivo ufficiale a Cortina d’Ampezzo, per l’accensione della fiamma nel braciere”.