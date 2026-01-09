 / Attualità

Attualità | 09 gennaio 2026, 14:02

Striscioni davanti alle scuole superiori di Alba, la condanna della Provincia

Il presidente Luca Robaldo interviene dopo la comparsa di messaggi firmati da Azione Studentesca di Cuneo

Il presidente provinciale Luca Robaldo

Nel corso della scorsa notte sono comparsi, di fronte agli istituti superiori di Alba, alcuni striscioni riportanti la dicitura “la scuola è nostra”, firmati dal movimento Azione Studentesca di Cuneo.

L’episodio ha suscitato la ferma condanna del presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, che è intervenuto sull’accaduto, ribadendo l’importanza di preservare gli spazi scolastici da qualsiasi forma di strumentalizzazione ideologica, nel rispetto delle istituzioni, della comunità scolastica e dei valori fondamentali della convivenza civile.

«Condivido le parole del collega sindaco e amministratore provinciale Alberto Gatto, unendomi alla ferma condanna che ha espresso. L’ottantesimo anniversario della Repubblica, che correrà in questo 2026, richiami tutti noi ad evidenziare sempre più i valori che l’hanno costituita e che continuano, attraverso l’opera di tanti cittadini di buona volontà, a renderla forte ogni giorno. Valori di fratellanza, condivisione e Comunità che sono propri anche delle Istituzioni Scolastiche, di chi vi lavora e di che le fruisce».

